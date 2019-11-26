李小加﹕阿里巴巴屬偉大公司　5年後終回家相當感恩

阿里巴巴（9988）今日以第二上市形式登陸香港股市，並成為第三間以同股不同權架構掛牌的上市公司。香港交易所（0388）行政總裁李小加在出席上市儀式後表示，阿里巴巴是偉大的中國公司，5年後終於回到香港上市，對此感到相當感恩；又預期將會有更多在外浪跡天涯的公司，將回歸香港上市。

他直言在目前香港處於艱難時期下，對阿里巴巴回到香港掛牌感到感恩，同時香港亦為對方上市，作出準備而感到感恩。

李小加又指出香港市場流通量已有明顯改善，阿里巴巴作為新經濟股的龍頭回歸香港，加上已在港上市的騰訊控股（0700），相信有助香港資本市場成功發展。

至於阿里巴巴會否納入港股通，讓內地投資者參與者時，李小加指出這取決於內地監管機構及指數等市場持份者，惟相信作為一間內地居民常用，並且偉大的公司，相信內地投資者終有一日可以參與其中。被問及會否讓阿里巴巴在短期內成為指數成份股，則著記者向恒指公司查詢。

不評論併購西班牙交易所傳聞

另一方面，早前有報道指出港交所有意競購西班牙證券交易所，李小加指出不會對有關併購傳聞作出評論。對於有報道指出，曠視科技因遭美國政府納入實體名單內，而未能通過上市聆訊。他表示港交所只會接香港訂下的標準，以判斷是否讓個別企業上市。

此外李小加亦藉與記者會面時，向今日踏入18歲的女兒祝賀，又表示今日將會前往紐約，與家人共渡感恩節。