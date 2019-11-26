阿里巴巴回家首掛升逾6%　每手賺1160元　全日成交額近140億元

全球新股集資王，兼且香港今年新股「凍資王」的阿里巴巴（9988），今日首掛造好，收報187.6元，較招股價176元上升6.59%，成交金額139.96億元。

以一手100股計算，若不計手續費，每手賺1,160元。阿里獲一大戶斥資約11.75億元，認購「頂頭槌飛」（公開發售最高認購額），最終該大戶獲分派45.71萬股，賬面賺逾530萬元。

張勇﹕回家就是里程碑

採取同股不同權股權架構的阿里巴巴，在5年前於紐約上市，與當時香港仍未批准同股不同權的股權架構有關。5年後該公司終於回歸香港股市，董事局主席兼首席執行官張勇，今早出席掛牌儀式時表示，今天非常激動，阿里巴巴今年20周年，迎來重要里程碑，就是「回家，回香港上市」。

張勇說，特別想感謝香港和港交所，因為過去幾年香港的創新，香港資本市場的改革，使他們在5年前錯過的遺憾，今天能得以實現，能夠實現5年前曾說過「如果條件允許，香港我們一定會回來」。

香港交易所（0388）行政總裁李小加更指出，阿里巴巴屬偉大公司，就對方於香港艱難時間登陸香港股市而感恩；又相信終有一日，該公司可獲納入港股通。

滙豐環球予阿里ADS目標價為247美元

雖然今日阿里巴巴首掛表現，與2007年將B2B業務上市時，首日升幅近2倍相比有差距，但是投資者仍可以獲利。大行亦看好阿里巴巴前景。滙豐環球研究發表報告指，阿里在本港掛牌集資約880億港元，發行新股相當於其美國存託股份2%，預計公司會把這筆款項用於投資科技、提升創新及數碼轉型等，該行上調對阿里2020財年及2021財年淨利潤預測7.1%至9.8%。

該行估計，阿里巴巴未來盈利將會受惠於新舉措、新廣告模式、市場份額提升等，在未來十年或可再創另一數碼轉型變革，該行重申阿里巴巴美國存託股份（ADS）的「買入」投資評級，目標價247美元。