美股再創歷史新高　銷售旺季將至　零售板塊領漲

感恩節銷售旺季將至，零售板塊領漲，美股三大指數再創新高，道指收升55點，報28121點；標普500指數升6.88點，報3140.52點；納指升15.44點，報8647.93點。盤中，道指最高上漲至28146.02點，標普500指數最高上漲至3142.69點，納指最高上漲至8659.73點，均刷新了盤中歷史最高紀錄。

截至11月26日收盤，標普500指數與納指均已10次刷新收盤歷史新高，為2018年1月份以來的最多次數。

零售板塊領漲大盤。SPDR標普零售板塊ETF（XRT）上漲0.6%。亞馬遜（AMZN）收高1.3%。零售板塊表現強勁是因為傳統的感恩節後銷售旺季即將到來。據美國全國零售商協會估計，2019年的感恩節後假日零售銷售額將增長約4%。

百思買股價大漲9.9%，成為零售板塊的領頭羊，此前該公司宣布第三財季銷售收入與盈利均超出預期，並上調了全年業績及同家店面銷售收入增長指引。

值得關注的是，摩根大通策略師指出，儘管2019年股市表現強勁，但散戶投資者仍不願參加股市反彈。事實上，2019年迄今為止，散戶是股市上漲的阻力，股市散戶的資金流出量已經超過了2008年金融危機以來的最嚴重水平。

法興銀行認為，在過去幾年裏，美聯儲（Fed）已經向股市注入了過多的流動性，現在幾乎已經不可能撤回。這也意味着市場的小幅下跌，有可能形成蝴蝶效應，甚至擊垮整個實體經濟。