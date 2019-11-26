【中美貿易戰】美國名嘴：中國是敵人　貿易戰打愈久政府愈強大

美國知名主持克萊默（Jim Cramer）抨擊美國各大主流媒體錯誤地喜愛中國國家主席習近平。克萊默指出，面對中國這樣的敵人，打貿易戰比達成協議更有利。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）金融類電視節目《瘋狂錢幣》（Mad Money）主持克萊默11月25日作客《財經論壇》（Squawk Box）節目直播時說，很多美國主流媒體的報道看上去頗喜歡習近平，而且更勝美國總統特朗普（Donald Trump）。

克萊默（右）2008年5月12日與特朗普聊天，後者當時還是真人秀節目學徒（Apprentice）的主持人。（Reuters）

克萊默說，美國主流媒體錯誤地認為「習近平是偉大的中國人，有着偉大的民主傾向，是世界貿易組織（WTO）的會員。我們（美國）卻只有一位狂人當總統。」

克萊默有些惱怒地說道：「中國是敵人，主流媒體卻鍾愛習近平。」

克萊默提到，美中貿易戰纏打近兩年，但打得越持久，特朗普政府的地位將越強大，「我們不得不遠離（中國），才能拿到協議。這是唯一的辦法。我們必須得遠離。因為我告訴你，我真的不認為中國的經濟運轉良好。但我們是。」

新華社報道，中國國務院副總理劉鶴11月26日與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通話。雙方就解決彼此核心關切問題進行了討論，就解決好相關問題取得共識，同意就第一階段協議磋商的剩餘事項保持溝通。

中國官媒《環球時報》11月25日稱，中國與美國非常接近達成第一階段貿易協議，駁斥了有關媒體「負面」說法的報道。文章還提到，中國仍致力於在平等基礎上與美國繼續展開第二階段、甚至第三階段貿易協議的談判。

彭博社報道，習近平11月22日在北京人民大會堂會見出席彭博新經濟論壇（New Economy Forum）的國際代表團時指出：「中國想要同美國一起朝着達成第一階段的貿易協議努力，要在相互尊重和平等的基礎上。」

但特朗普對「平等」這一字眼不贊同。特朗普11月22日在接受美國福克斯新聞採訪時說，他不喜歡習近平所說的「平等」一詞，因為美國起點低，中國起點高。多年來，美國每年輸給中國5,000億美元，美國重建了中國。特朗普強調稱，所以他對習近平說了，這不能是一份平等的協議，因為美國的起點是地板，中國的起點是天花板。「我們必須有一個更好的協議。」

美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）11月23日在加拿大出席一個安全會議時對記者說：「我們希望年底前能夠達成一項協議。我依然認為這是有可能的」，「與此同時，我們並沒有對香港、南海或我們對中國活動感到擔憂的世界其他地區所發生的事態置之不理。」