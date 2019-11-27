馬雲非洲推廣世界電子貿易平台

根據協議，阿里巴巴與埃塞俄比亞將圍繞eWTP全面合作。阿里巴巴還攜手義烏，與埃塞打造多功能數字貿易樞紐，這裏將成為非洲商品出口全球的門戶。

《觀察者網》今日報道，11月25日，馬雲以阿里巴巴創始人身份，與螞蟻金服CEO井賢棟等人一同前往非洲，與亞的斯亞貝巴，埃塞俄比亞政府簽約共建eWTP（世界電子貿易平台）。

據《東非瞭望·埃塞刊》雜誌社官方公眾號「埃塞瞭望」報道，埃塞總理阿比（Abiy Ahmed Ali）親自到機場接機。在亞迪斯市內的活動中，阿比均親自開車，為馬雲當「司機」，馬雲坐在副駕，車裏沒有其他工作人員，他們兩也以「friend」（朋友）、「brother」（兄弟）互稱。

據悉，這並不是阿比第一次將親自開車作為「接待禮儀」，此前，在厄立特里亞總統和阿聯酋王儲訪問埃塞俄比亞時，阿比均親自開車接待。這次馬雲來訪埃塞，成為享此禮儀的第三位客人。

馬雲公益基金會的非洲創業基金將從1,000萬美元規模提升到1億美元。（VCG）

e-WTP，全稱Electronic World Trade Platform，表達的意思是促進公私對話，推動建立相關規則，為跨境電子商務的健康發展營造切實有效的政策和商業環境。而該樞紐在埃塞的建立旨在促進跨境貿易，提供智能物流和物流服務，協助埃塞俄比亞小型和微型企業進入全球市場，並提供人才培訓。

近幾年，馬雲也的確在不停在世界各國奔波。公開資料顯示，2016年，馬雲跑了全球40多個國家和地區，推廣他提出的eWTP。2017年，據馬雲透露，當年飛行時長為1,000個小時。2018年，雖然沒有公開披露行程，但是從馬雲的密集行程中也可以窺見其忙碌，據媒體報道，馬雲曾連續4天出現在5場大型活動上，發表4次演講，包括世界人工智能大會、阿里全球投資者大會、雲棲大會、夏季達沃斯等，4天行程結束後，馬雲又飛往了紐約，參與聯合國可持續發展目標會議。