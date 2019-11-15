馬雲談中美貿易戰發嚴重警告：恐持續動盪20年

中國阿里巴巴集團共同創始人、前董事會主席馬雲11月14日表示，如果中美這兩個大國不認真處理貿易問題，中美關係可能面臨20年「動盪」的局面。

據彭博社11月14日報道，馬雲14日在接受彭博社電視台採訪時說，必須要非常、非常認真對待，並解決問題，不應該製造更多的問題。

馬雲說，雖然全面的貿易戰可能不會持續那麼久，但兩國關係可能會在未來20年陷入動盪。

馬雲強調中美兩國攜手合作並分享技術的重要性。

已經持續了一年半多的中美貿易爭端已經使70%以上的雙邊貨物貿易被捲入。如果兩國在未來幾周內無法解決至少部分分歧，白宮將於12月15日對價值1,600億美元的中國進口商品加徵15%的懲罰性關税。

目前中美貿易談判仍在是否取消關税以及幅度的問題上陷入僵局。美國《華爾街日報》11月13日報道稱，知情人士透露，中美貿易談判仍處於僵局，美方試圖在多個問題上爭取中方做出更大讓步，但北京拒絕美方要求，並不願承諾對美國農產品具體的採購。

美國一位前任貿易官員表示，中國官員們拖延對美方做出承諾，直到確保特朗普（Donald Trump）政府將在第一階段協議中取消已經實施的關税。

而美方則堅持要求中方先滿足美方的要求。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）強調，除非北京對美國的要求顯示彈性，否則不願意撤銷現有對中國進口商品的關税。