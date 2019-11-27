中國10月規模以上工業企業利潤按年下降9.9%

中國國家統計局發佈的工業企業財務數據顯示，10月份，工業企業利潤按年下降9.9%，降幅比9月份有所擴大，主要受工業品出廠價格降幅擴大、生產銷售增長放緩等因素影響。

2019年1月至10月份，全國規模以上工業企業利潤總額按年下降2.9%。

1月至10月份工業企業效益情況呈現以下特點：

一是高技術製造業、戰略性新興產業和裝備製造業利潤增長加快。1月至10月份，高技術製造業、戰略性新興產業和裝備製造業利潤按年分別增長7.5%、5.3%和2.0%，增速比1月至9月份分別加快1.2、0.7和1.1個百分點。

其中，汽車製造業利潤雖按年下降14.7%，但降幅比1月至9月份收窄1.9個百分點；計算機通信和其他電子設備製造業利潤按年增長6.0%，增速比1月至9月份加快2.4個百分點。

二是私營企業和小型企業利潤保持穩定增長。1月至10月份，私營企業和小型企業利潤按年分別增長5.3%和8.8%，與1月至9月份大體持平。

外商及港澳台商投資企業利潤跌幅收窄

三是外商及港澳台商投資企業利潤降幅繼續收窄。1月至10月份，外商及港澳台商投資企業利潤按年下降4%，降幅比1月至9月份收窄0.2個百分點，已連續4個月呈降幅收窄態勢。

四是資產負債率下降。10月末，規模以上工業企業資產負債率為56.8%，按年降低0.5個百分點。其中，國有控股企業資產負債率為58.3%，降低0.7個百分點。

五是產成品存貨周轉有所加快。10月末，規模以上工業企業產成品存貨周轉天數為17.3天，按年減少0.2天。