中國創新投資2名獨立非執行董事辭任　今日起生效

中國創新投資（1217）宣布2名獨立非執行董事陳永光及李永恆，從今日起辭任。公司指出兩名董事辭任，均與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜，須敦請公司股東垂注。

由於陳永光及李永恆辭任，目前公司只剩下1名獨立非執行董事，未能符合上市規則﹑需擁有3名獨立非執行董事要求。

中國創新投資收市報0.011元，跌21.4%，成交額為498萬元。

今日股價大跌逾2成

日前該公司發出公告，在11月25日收到主席兼行政總裁向心，及替任董事龔青的通知，稱他們在台北桃園機場離境時，收到台灣法務部調查局桃園市調查處發出通知書，要求就新聞報道配合調查。向心及龔青已聘用台灣律師提供協助。

據澳洲傳媒上周末報道，一名自稱在香港、台灣從事間諜活動的中國籍男子王立強（Wang William Liqiang，音譯），上月已叛逃到澳洲尋求政治庇護，並向政府提供有關中國在當地政治干預的情報。

報道又提到，王立強的為中國創新投資員工。報道稱他有奉命協調網軍干預台灣去年的九合一選舉及明年的總統大選，亦有參與2015年銅鑼灣書店事件，以及滲透香港的大學校園。

在11月24日，公司發出公告，指出公司與向心並無涉及任何情報及特務活動。