優品360半年純利跌6%至逾1345萬　派息1.5仙　部分店舖獲租金寬減

優品360（2360）公布截至9月底，中期純利1345.7萬元，按年跌6%；每股盈利約1.3港仙；派中期股息每股1.5港仙。

期內，公司收入約6.09億元，按年增14.7%；毛利亦升16.8%，至約2億元；毛利率約為34.3%，按年增約0.6個百分點。銷售及分銷開支亦增加約25.1%，至1.68億元。

租金開支升近3成

另外，截至9月底公司於本港合共經營98間連鎖零售店舖，按去年同期增加21間，包括新開設14間零售店舖，並關閉5間零售店舖；租金開支亦上升29.2%，至近7718萬元。

於反修例風波當中，優品360主席林子峰被指與「福建幫」有關，縱使已多次作出澄清，近月多家門市仍遭示威者「裝修」破壞，情況似乎未完全反映於業績之中，公司指，收入增加主要可歸因於零售店舖數目上升。

優品360多家門市遭示威者「裝修」破壞。（資料圖片）

獲業主寬減租金最多30%

另外，因應香港整體營商環境惡化，公司獲部分零售店舖業主給予為期一個月至六個月的短期租金寬減，減幅通常約3%至約30%不等。

面對如此挑戰重重的經濟環境，公司將審慎關注下半年的經濟及營商環境的最新發展，務求能夠對任何針對公司業務的負面影響迅速作出反應，並把影響減至最低。為應對當前困難時期。

內地首家零售店 將於下財政年開業

公司將透過優化產品結構，以迎合不穩定的經濟環境中的市場需要及需求，致力鞏固其於香港市場的核心競爭力。此外，公司已計劃加快對外投資步伐，在無不可預見的情況下，預期公司於內地的首家零售店舖將於下個財政年度開業。