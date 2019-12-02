【香港01經濟論壇】香港01創辦人于品海：冀騷亂後香港作經濟改革

《香港01》創辦人兼行政總裁、北京大學新結構經濟學研究院院董會主席于品海在「《香港 01》2019 經濟高峰論壇」表示，香港的問題是收入無法跟上國民生產總值 （GDP）及資產上升所致，冀望香港在經歷近期騷亂後，可推動更龐大的經濟改革。

他提及，過去十年深圳經濟增長已超越香港，主要源於當地政府推動產業政策，鼓勵華為、比亞迪等公司發展，又以限購令等控制樓價等。雖然過去十年深圳樓價增幅較香港大，但卻無造成如香港般的複雜房屋問題，令人反思自由市場的弊端。

《香港01》創辦人于品海於「香港01經濟論壇」上發表演說。（羅君豪攝）

他解釋，在中國GDP和國民收入同步上升的同時，香港的居民收入卻無法跟上GDP和資產增速，過去二十年香港GDP增長120%，惟市民入息中位數升78%，20至24歲具專業程度的就職人士月入僅升18%。他認為，透過這些數字，會令人開始明白為甚麼現在有這麼多年輕人會上街。

他以師生關係作比喻，稱香港是深圳的小學老師，惟深圳現時是大學生，正準備攻讀碩士及博士，香港或要向內地學習。

《香港01》創辦人于品海稱，《香港01》是在旺角騷亂後誕生，當時口號為「是時候改變了」，可惜至今仍然適用。（羅君豪攝）

經歷騷亂後或可推動經濟改革

他強調，2014年佔中事件令他開辦新聞媒體，《香港01》是在旺角騷亂後誕生，當時口號為「是時候改變了」，可惜至今仍然適用。有人認為近期這場騷亂是香港的文化大革命，他指，當年內地在文革後可啟動改革開放，若然香港在經歷騷亂後，可推動更大規模的經濟改革也不錯。

他指，世界不斷變化及進步，中國內地追求改變，至今已成為世界第二大經濟體，相信很快會晉身最大經濟體。與此同時，香港所追求的五十年不變，原指一國兩制不變，但不少人誤認為是代表經濟體系原地踏步，最終造成表面風光，實際上已變成《經濟學人》所指，是全球最大的裙帶資本主義經濟體。