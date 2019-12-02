【香港01經濟論壇】特首林鄭月娥﹕政府聆聽民意　冀重新出發

行政長官林鄭月娥今日出席「《香港 01》2019 經濟高峰論壇」時表示，最近的社會事件確實對香港有影響，但相信事件最終仍會過去；又期望各方可以一齊努力，克服當前困難，重新出發。

她指，香港正面臨外憂內患，一方面中美雙方仍未達成貿易協議，而美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》，令雙方關係更緊張，對此，外交部﹑中聯辦及外交部駐港特派專員公署，均已作出批評，指出這屬公然干預香港事務，及干涉中國內政。特區政府亦發出聲明，指出相關法案並不合理，及向示威者發出錯誤信息，無助緩和香港局勢。同時英國脫歐等不明朗因素亦加劇香港經濟下行風險；早前國際貨幣基金會（IMF）已下調今年全球經濟增長預測至3%，為2009年以來最低，香港作為一個外向型經濟體，難免受到影響。

林鄭月娥續指，不過更令人擔心的是香港內部情況，自從6月中起，連續5個多個月香港各區出現暴力事件，對市民生活造成影響，明言相關暴力事件無助香港發展，反會讓香港經濟更嚴峻，第3季經濟便按年收縮2.9%，為十年來最差；政府亦再次將香港經濟增長預測向下修訂至全年收縮1.3%。

林鄭月娥指出，政府及其本人會聽取市民意見，讓香港重新出發。（羅國輝攝）

林鄭月娥表示，現時政府首要工作是止暴，同時非常徹底的反思，務求可以走出當前局面，可是在市民每日仍處於擔驚受怕情況下，難以進行理性分析，走出當前困局。

她又指出在區議會選舉前後數日，社會曾出現和平﹑安全有序，可是在最近2日情況又再次發出暴力事件。不過她指出政府及其本人仍願意以謙卑的態度，聽取市民意見，汲取教訓讓香港重新出發。為了支持香港經濟，她指出財政司司長已推出3輪刺激經濟措施，並會視乎情況再推出措施，讓企業渡過難關。

她又指出自2017年擔任行政長官以來，政府在經濟上擔當促成者及推廣者角色。如推動香港交易所（0388）修改上市規則，讓新興經濟企業來港上市，當中包括阿里巴巴（9988）。截至今年11月底，已有15家企業按新的上市規則來港掛牌；又指出從年初至今年11月底，香港股市新股集資額已達2,300億元，有機會再次成為全球新股集資額最多的市場。

同時政府在去年已對企業實施利得稅兩級稅制安排，及增加企業進行研發時可獲得的退稅金額，透過稅制改革以推動經濟發展。

林鄭月約指出，上任以來香港政府已簽署4份自由貿易協定。（羅君豪攝）

推廣者角色方面，林鄭月娥指出自上任2年多以來，已簽署4份自由貿易協定，迄今已簽定自由貿易協定已達8份，又指出在過去6個月，頻密進行向外推廣工作。她亦希望不同機構繼續向外推廣香港，而推廣香港是其工作一部份。

她指出最近的社會事件確實對香港有影響，但相信事件最終仍會過去；又期望各方可以一齊努力，克服當前困難，重新出發。