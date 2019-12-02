李嘉誠基金會﹕應急錢計劃合共有2.7萬家中小企及小販經營者受惠

長和系創辦人李嘉誠旗下基金會，早前推出總值10億元的「應急錢」計劃，旨為小商戶緩紓壓力。李嘉誠基金會指出，按主席李嘉誠囑託，在60日時間內完成向飲食業﹑零售業﹑旅遊業，以及固定/流動小販同業的成功申請者，提供合共9億元資助。

餘額1億元安排如下﹕第一﹑二期合資格但未獲得資助的餐廳及零售店舖，申請者將進行電腦隨機抽簽，不用再提交便可獲3萬元資助，結果將通過短訊發放。

第三期應急錢共收到1,585宗持牌中小型旅行社申請，4,942宗持牌小販如業申請，所有合資格申請者都能獲得資助。感謝港九新界販商社團聯合會奔走幫忙業界有需要人士登記申請。

本月中前資助會分批送到成功申請者

10億元「應急錢」計劃將於壓軸隨機抽簽後，圓滿結束，三期共收到逾4.3萬宗申請，預計整項計劃最終有約2.7萬家中小企及小販經營者受惠，資助率為62%。所有「應急錢」資助會在本月中前分批送到成功申請者手中。

基金會亦指出，李嘉誠特別感謝這周向他發放大量祝福，及送上美味食品的飲食業界朋友，每點心意皆上心頭。中小企業家一直靠自己艱苦奮鬥創業，心堅石穿，雨過有時，天晴有時，大家不要放棄，一起加油共建未來。