花旗料全年零售銀行業務錄高單位數增長　推手機開戶服務

因《逃犯條例》引爆的政治風波未見平息迹象，加上外圍多項不確定因素，本港經濟遭受重創。花旗香港零售銀行業務主管李貴莊表示，由於面對面銷售受到影響，該行保險業務表現有所下跌，惟預期全年零售銀行業務收入仍能保持高單位數按年增長。

面對面銷售減少 保險業務受挫

李貴莊出席傳媒簡介會時指，相比上半年，下半年保險產品的需求有所冷卻，新造保費錄得雙位數字下跌，不論內地客或本地客投保情況均告回落。但她強調，該行業務未受太大影響，截至10月底客戶總數錄得雙位數增長，亦有計劃繼續增聘前線及數碼銀行人手。

本港政治陰霾縈迴不散，李貴莊坦言近期於該行開設離岸戶口的客戶有所增加，但人數佔比大致持平，今年以來相關申請僅佔合資格客戶總數約3%。

花旗香港於10月起，推出一站式手機開戶服務，涵蓋「Citibanking理財」、「Citi Priority」、「Citigold」三類銀行戶口以及投資戶口。客戶可於手機上完成開戶程序，審批程序最快可於10分鐘內完成，而投資戶口則需時約3天。李貴莊分享指，服務推出後，10月有一成新客來自手機開戶，而10月整體新增客戶較之1至9月的月均數字，亦錄得雙位數字增長。她透露，該行擬繼續物色其他行業的商業夥伴合作，並有望於明年初推出無卡提款服務，亦擬於財富管理範疇提升數碼服務。