貿易爭端狼煙四起　美股去年12月暴跌走勢或重演

美股市場在12月的前兩個交易日持續下跌，投資者情緒低落，部分悲觀的投資機構認為美股到2020年底可能低於當前水平。

受美國總統特朗普（Donald Trump）貿易言論影響，道瓊斯指數延續周一（2日）跌勢，於當地時間周二（3日）曾大跌逾400點，收市報27502點，跌280點。反映投資者恐慌情緒的VIX指數，急升7%，報15.96。

這一情景月2018年年末相似，當時國際貿易爭端加劇，市場經歷了大蕭條以來最糟糕的12月，當時主要股票平均價格短暫跌入熊市區域，「恐慌指數」在2018年12月飆升到了36以上。

貿易戰讓股市走勢動盪。（新華社）

值得關注的是，當前企業利潤與股市背離，這也表明美股牛市或難以持久。

美國經濟分析局報告稱，第三季度美國所有企業，無論規模大小、或公營或私營企業，營業利潤總額為2.087萬億美元，按年下降0.8%。過去一年利潤的下滑延續了企業盈利的長期疲軟，事實上，營業利潤在2014年第三季度達到頂峰，過去5年下降了近5%。然而，儘管營業利潤下降，但股市整體表現強勁，標普500指數在過去5年裏上漲了50%以上，納斯達克指數上漲了80%以上，僅2019年這兩個指數就分別上漲了25%和30%。

歷史表明，過剩的流動性助長了牛市，但在某個時候，資金必須進入實體經濟以推動經濟和利潤的增長。當過剩的流動性仍然被限制在某一個行業或產業時，泡沫就會形成了，如互聯網和房地產泡沫時期。

比較悲觀的機構則認為，美國股市到2020年底可能低於當前水平。

摩根士丹利和瑞銀分析師將2020年年底標普500指數的目標位定在3,000點。這一預測的部分依據是：美國公司的利潤增速料將繼續走軟，而非走強。

瑞銀策略師特拉昂（Francois Trahan）在11月的一份報告中稱：「人們對標普500指數公司的利潤前景沒有分歧：看來很快會縮水。」他還表示，一些反映工業活動的地區性指標已經降至「相當於預示美國經濟嚴重放緩的水平」。