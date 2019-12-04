富蘭克林：2020年港股回報遜於今年　A股美股看俏

富蘭克林鄧普頓公布2020年投資展望，多元化資產投資方案團隊基金經理周文輝認為，環球政治局勢不穩將會延續至明年，故料2020年的經濟增長會遜於今年。對於港股走勢方面，環球市況不穩、中美貿易戰都影響股市前景，目前他會低配（Underweight）港股，料恒指會在一系列不明朗因素消除後，才有上升趨勢。

本港社會動盪持續半年，他估計，當中帶來的影響會於今年第四季的經濟數據反映出。過去一些商戶提出減租、政府亦有振興政策，相信要農曆新年過後才知道能否奏效。儘管如此，但以近期旅客數字慢慢回升，故不會對香港前景過於悲觀。

現階段而言，相對於港股，其他市場選擇較多，例如A股的內需、科技板塊。固定收益方面，美國國庫債券、高質素企業債及新興市場債券，可作考慮之列。

內地未來幾年聚焦5G板塊

富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊中國股票基金經理黎邁祺表示，中美貿易戰依然為明年市場關鍵，由於存在許多不穩定性因素，故料明年內地經濟增速放緩，仍會平穩發展。

當中特別看好醫療、消費及科技板塊。5G將會是未來幾年的焦點，大數據、消費上升及高端化、政府改革及城市化都有利5G成熟發展。他建議投資者可留意可受5G技術帶動的消費行業及雲服務，內地企業如阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）就是一個好例子。

長線看好美國醫療、消費板塊

富蘭克林股票團隊美國機會基金基金經理Grant Bowers表示，雖然中美貿易戰會持續為股票市場帶來波動，但相信美國會維持向上走勢。他解釋，國家經濟基礎、企業盈利及消費者實力，將會推動美國經濟發展，因此長線看好醫療及消費板塊。雖然明年投資回報有可能不及今年好，但相信仍屬正面，料明年美國的經濟增長約為2%至3%。