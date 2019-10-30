環球經濟形勢仍艱難　基金偏愛美股　鄧普頓周文輝︰港股僅佔2%

環球經濟形勢仍然艱難，負面因素俯拾皆是，由愈演愈烈的中美貿易戰，到沒完沒了的英國脫歐，再到浮浮沉沉的歐洲經濟。投資無樂土，惟富蘭克林鄧普頓基金經理周文輝領軍的團隊，旗下基金年內回報仍取得8%的不錯表現。

今年初已睇淡環球經濟的周文輝，直言現時的策略絕非找尋「亮麗」的市場，「下行速度較慢的，才稱得上最後的勝利者。」眼下，香港社會動亂持續、中美及環球貿易戰頻仍、英國脫歐即將步入最後階段，以至歐洲一系列令市場失望的經濟數據，投資者該往哪裡找「勝利者」？

貿易戰四起，以致全球經濟下行，何處是投資的樂土？﹙路透社﹚

周：富蘭克林鄧普頓多元資產投資方案團隊基金經理周文輝

環球經濟：貿易戰四起 經濟數據疲弱

問：環球經濟處於一個怎樣的狀態？

周：中美貿易戰去年3月至今仍未解決，美國對中國提出多方面要求，以改善長久以來的貿易逆差，包括要求中方加大購入美方的農產物額度、美方企業停止向中方供應芯片等科技物料。過去談判未有進展，以致美方對中國輸美商品徵收5%至25%的懲罰性關稅。

直至本月內舉行的第十三輪中美貿易談判，雙方終確認「第一階段協議」，中國將每年購入價值500億美元的農產品。協議料將於11月的APEC峰會上，由美國總統特朗普與中國國家主席習近平簽署，但中間仍存在變數。

中美貿易戰衝擊兩地經濟，估計GDP會繼續下調。（VCG）

此外，多國之間亦發生貿易磨擦，如美國在本月初獲世界貿易組織﹙WTO﹚批准，向歐盟的75億美元商品如酒類、芝士、橄欖、歐製飛機徵收關稅。另在今年8月，日本限制用於生產芯片的高科技材料輸出至南韓，此舉將影響半導體及智能手機屏幕生產，知名手機公司三星必然受到最大打擊。

最後，一些歐洲經濟數據遠遜市場預期，如德國今年第二季GDP按年跌0.1%，前值為按年升0.4%；瑞士第二季GDP僅按年升0.2%，前值為按年升1%；意大利7、8月失業率接近一成。另外英國脫歐問題仍未解決。

周文輝認為，11月量化寬鬆政策未必如以往般有成效。﹙路透社﹚

中美貿易戰：即使民主黨勝出 料無助走出困局

問：中美貿易戰誰是最大輸家？哪方面影響最大？

周：中美貿易戰令兩國都成最大輸家！最新數據顯示兩國GDP皆跌最少0.2%。美國長久以來是中國最大出口國，當中主要出口代工品，如玩具、顯示器、電視。而美國生產的材料，如半導體、大豆又與中國息息相關，一旦加徵關稅會影響並提高美國民眾日常消費水平，造成雙輸局面。

最大影響相信是科技發展，美國早前公布，會將華為及70多間相關企業列入「實體清單」，令這些中國企業不能向美國購買生產零件。此舉影響中國科技產品製造及輸出，如硬要說好處，就只有令中方更著重研發自家的科技產品。不過，一些高端科技零件仍需漫長時間才可研發，有機會影響中國手機及科技未來進程。

問：市場正在消化中美貿易戰的負面影響嗎？

周：事件發酵至今已一年半，一些行業及工廠已有心理準備並已尋找代工。長遠而言，事件會繼續衝擊兩地經濟，估計GDP會繼續下調，但空間不大。影響兩地經濟之餘，亦影響市場投資氣氛，好似早前有28間中國企業及公安機關列入實體清單，包括浙江大華(002236.SZ)、科大訊飛(002230.SZ)、海康威視(002415.SZ)等，影響投資者信心及公司表現。

明年美國將有總統選舉，但無論是民主黨抑或是共和黨勝出，兩者對中美貿易戰看法一致，因此結果對兩國談判不會有太大影響。最大分別是談判策略不同，如對知識產權、中國購買多少農產品的看法稍有不同。

英國脫歐：「四年兩邊界」問題未處理

問：英國脫歐出現「四年兩邊界」的建議，是否治標不治本？

周：距離英國脫歐限期正進入倒數階段，英國首相約翰遜提出了「四年雙邊界」的新方案，即北愛爾蘭將與歐盟維持四年的特殊關係，到了2025年，北愛議會將決定未來是否繼續留守歐盟的法規，或回歸英國法則。計劃中，會設置為期四年的雙邊界，分別是一條英國與北愛爾蘭之間的邊界，及一條在北愛和愛爾蘭之間設置的邊界。

不過這個政策只是製造一個緩衝期，市場人士都擔心，四年後英國及歐盟會否仍有談判意欲。我相信，歐盟方面會較希望有確實的關卡存在，他們較希望看到一個明確方案，多於一個不完全解決方案。

更令人著眼的是方案所帶來的連鎖反應，由於北愛爾蘭仍是灰色地帶，有機會影響歐洲及英國經濟，並持續走弱，未來市場貿易情況難以預測。現時英國經濟模式正在轉變，相信要確定脫歐方向，英國經濟前景才會更清晰。

問：歐洲經濟何時才會有轉機？11月歐洲央行再推量寬(QE)，又能否提振經濟？

周：第一，英國脫歐問題必須解決，以及出現一個完善方案。第二，環球貿易戰包括歐美貿易磨擦、中美、日韓貿易戰停火，解決所有不明朗因素，並回復正常情況。而過去，全球經濟處於長時間增長，現時增速放緩亦是正常不過。未來當這些事件完全解決、經濟歸於政府政策時，相信會有利經濟復甦。

至於今年11月的QE政策，每月買入200億歐元債券計劃，目前未有確實結束的時間表，相信會對市場有一定幫助。但相對於2009年的巨額量化寬鬆政策規模較少，未必有如以往一樣的功效。從歷史反映，即使採用相同方法，效果未必相同。

投資部署：美股債最穩陣

問：在環球動盪不穩的因素下，股債要如何分配？

周：在我們的投資策略中，會低配股票組合比例至43.51%，並增持債券組合比例至51.18%，其他現金及現金等值則佔比5.31%。現時多國經濟向下，但我們發現美國下滑情況相對其他國家慢，故會側重美國及美元計價產品。市場方面，首選美國，其次中國，最後為歐洲。

環球股票方面，會以較為穩健的美國股票或ETF為重心。至於債券投資，會選擇新興市場當地貨幣計價債券，因其債息較高，什至較高收益債更吸引，但存在匯率風險，故同時增持美國債券，如高質素的美國企業以平衡風險。另外，亦會投資於以美元計價的G7國家債劵，因可分散投資於日本、加拿大、歐洲等地。行業方面，會偏好資訊科技、金融及工業。

問：有何建議給予本港投資者？

周：留意到恐慌情緒在香港比較強，惟事實上本港企業盈利仍錄得正增長，未見有嚴重虧蝕。雖然如此，此刻我們建議投資者應多方面分散風險，以港股為例，其回報連風險比起環球市場差，因此在我們的投資組合中，港股比例只佔2%，在未發生近日的社會政治風波前，對港股持股比例亦不會超過10%。

我們對中國及新興市場持中性看法，但基金比重不會高於10%，如H股雖然估值偏低，但持倉比例一般不會超過3%；歐洲連同英國的持倉比例最多由四分一至三分一不等。另外可2、3%買入黃金，其餘則為美國股債。最後提醒，不同投資者可承受風險不同，現時市況下需衡量自己風險再作決定。