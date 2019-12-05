印度首富躋身全球十大富豪行列

據《福布斯》實時富豪榜顯示，印度首富穆克什安巴尼（Mukesh Ambani）目前以597億美元的淨資產位居全球富豪榜第9位，較該雜誌3月發佈的最新全球億萬富翁年度排行榜上升4位，躋身全球十大富豪行列。也是亞洲最富有的人。

穆克什出生於1957年，現任印度信實工業公司（簡稱，信實工業）董事長、董事總經理和最大股東，在信實工業股價上漲帶動下，穆克什9個月內身價漲了近百億美元。

穆克什的父親迪魯巴伊·安巴尼白手起家，在1959年創辦信實商業公司，主要出口尼龍紗等紡織品，後於1977年上市。歷經數十年發展，信實工業現已成為印度最大私營家族企業，業務覆蓋能源勘探、石油化工、紡織、零售以及數字服務等領域，以832億美元的營業收入位於2019年財富世界500強第106位。

作為家中的長子，穆克什在1980年代加入信實工業。（VCG）

在穆克什的帶領下，信實工業1991年踏入石油產業，是印度第一家涉足該領域的私營企業。2019年8月，穆克什宣布將以150億美元的價格，將信實工業煉油和石化業務20%的股份出售給沙特阿美石油公司。

據CNBC報道，2019年以來，信實工業股價漲幅約40%，是印度基準指數的三倍，年內投資回報率已超過34%。目前，信實工業市值近1,400億美元，已超越英國石油公司（BP）成為全球市值第六的石油公司。

穆克什同樣也是亞洲最富有的人。《福布斯》實時榜單上，阿里巴巴創始人馬雲排名第20位，淨資產為407億美元，騰訊創始人馬化騰則在第22位，淨資產為372億美元。