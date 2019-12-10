黃奇帆：中國資本市場非國家經濟晴雨表　原因有9個

中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆，在第十九屆中國上市公司百強高峰論壇致辭時指出，中國資本市場發展29年存在三大問題，原因在於9個方面。

他指出「中國資本市場發展29年取得了非常巨大的成就，市場從無到有，市場的規模也已經達到了世界排名第二，但也存在三大問題，即資本市場不是國家經濟的晴雨表，資源配置不佳，上市公司投資回報率低。」

黃奇帆稱，有9個方面的基礎性制度不完善導致如今的結果。

中國資本市場改革需再提速。（新華社）

第一，中國沒有很好的開展註冊制。

第二，退市制度不到位，任何資本市場優勝劣汰，沒有退市制度，註冊制想搞也搞不成。成熟市場的退市，不僅是政府強制退市，也包括上市公司自主的退市。

第三，整個中國股市缺乏長期資本，最重要的是三大社保基金，一是政府搞的養老保險的基金，二是保險公司搞的老百姓的商業保險的基金，第三個是企業搞的補充養老保險企業的年金。

第四，中國的資本市場的規模太小。由於長期資本不夠，私募基金﹑公募基金，機構投資不到位，中國股市就成了一個散戶市場。

第五，不允許回購註銷。

第六，董事會對上市公司在市場的表現，可以在發展的時候收購兼併，不行的時候破產關閉，或者是讓別人來收購兼併資產重組，有的時候搞定向增發，上市公司的資本運作是經常會發生的，這樣子的遊戲規則在前幾年中國證監會嚴格管制，2019年證監會啟動了上市公司資產重組的新的方式，把規避這些資產重組的事激活了，這對中國股市是重大的利好。

黃奇帆指出，不允許回購註銷，為內地資本市場發展步伐較慢的原因。（視覺中國）

第七，中國的上市公司指數管理，預期管理有問題。

第八，證券公司最核心的功能是資本中介的功能，中國130個券商，不管是上市的還是非上市的券商，基本沒有資本中介的功能。

第九，監管沒有到位。成熟的社會在查證券公司問題的時候，都是按照有罪推定，這樣查案的效率，打擊的分量會增長一百倍。