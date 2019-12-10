郵儲行A股登陸上交所　料最多可獲68億元人民幣資金護價

郵儲銀行（上海﹕601658）（1658）今日在上海交易所掛牌，這意味着中國國有六大行將全部實現「A+H」兩地上市。

郵儲銀行開盤報5.6元（人民幣‧下同），衝高至5.65元後略有回落，中午收市報5.56元，升1.1%，成交68.64億元。

近期，新晉上市的銀行股價表現都不太樂觀。11月27日，浙商銀行在上市次日跌破發行價，渝農商行則在上市第十個交易日破發。在此背景下，郵儲銀行A股上市的初期表現值得關注。

據瞭解，為穩定股價，郵儲銀行在此次A股發行方案中引入起額配售股，即授予聯席主承銷商不超過初始發行數量15%的超額配售選擇權。如果郵儲銀行A股上市後30天內股價跌破發行價，承銷商則以不高於5.5元的發行價買入股票，最高約43億元的資金入場以支撐股價。

郵儲行H股在2017年掛牌

今次是A股歷史上第四次引入超額配售權機制的新股發行。此前，工商銀行（2006年）、農業銀行（2010年）和光大銀行（2010年）在超額配售權行使期內股價均表現良好。

公開資料顯示，郵儲銀行成立於2007年，前身是郵政儲蓄，其歷史可以追溯至1919年開辦的郵政儲金業務。2012年，中國郵政儲蓄銀行有限責任公司改制成為中國郵政儲蓄銀行股份有限公司。2016年9月，郵儲銀行在香港交易所（0388）發行H股。

2017年8月，郵儲銀行宣布擬申請A股發行。2019年2月，銀保監會公布郵儲銀行的機構類型為「國有大型商業銀行」，自此，國有五大行擴容為國有六大行。

此外，郵儲銀行的控股股東郵政集團計劃自12月10日起12個月內擇機增持，增持金額不少於25億元，增持未設置價格區間。郵政集團將根據公司股票價格波動情況，逐步實施增持計劃。這樣，上市初期至少有約68億元護盤資金。