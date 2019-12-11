零售業吹淡風　旺角中心推買一送一優惠　「力谷」聖誕銷售

12月為傳統消費旺季，可是受社會事件影響，本港零售業大吹淡風，市民消費意欲明顯下降。為應對淡靜的市道，零售商戶出招催谷銷售額。老牌「潮場」旺角中心商場於本月推出「聖誕感恩祭大優惠」活動，超過100間商戶推出「買一送一」優惠，商戶涵蓋手錶店、鞋店、飾品店、女裝服飾店、小食店等。

旺角中心商場近三分一商戶參與了「聖誕感恩祭大優惠」活動，據了解，

本港10月零售業銷貨價值按年急瀉24.3%，創史上最大跌幅，零售寒冬之際，商戶亦要變陣救亡，旺角中心商場就有商舖在12月推出「買一送一」優惠。綜合商戶提供的資料，商場業權分散，是次活動是由大業主發起，故該業主旗下的商戶均有參與。

值得留意的是，旺角中心商場設有多達300間商舖，並非全部商戶均有參與是次活動，參加的商舖會在店內當眼處貼上指定商戶貼紙。

《香港01》記者曾聯絡該業主，以了解活動的更多細節，惟業主拒絕接受訪問。

手錶店立時錶業店員阿慧希望「買一送一」活動可提升店內生意額，即使業主未必在新年再次推出優惠活動，該店也會自行推出優惠吸客。（鄺月婷攝）

商戶：活動使生意開始有好轉

其中一間參與商戶為手錶店立時錶業，該店推出Daniel Wellington系列手錶半價優惠，店員阿慧解釋，這個品牌的手錶較受年輕人歡迎，而因錶面有不同大小，定價不一，即使是情侶也未必會想買兩隻同款的手錶，故店方決定推出半價優惠。

阿慧表示，近月社會運動持續，加上交通受阻，該店生意下跌超過一半，「曾經試過全日開唔到一張單、一星期有兩日想開舖都開唔到！」她透露參加是次活動後，生意開始有好轉，不少客人特意到店內查詢有關優惠，期望可在聖誕旺季多做生意。

愛琪飾品店店主譚女士說，社會運動使生意大受影響，而業主有提供短期減租，希望業主可以繼續推出有關措施，與商戶共渡時艱。（鄺月婷攝）

另一參與商戶愛琪飾品店店主譚女士表示，以往商場星期六﹑日的人流較多。不過旺角區近月不時發生衝突，人流大減，她亦要提早收舖，生意下挫最少四成。故她決定參加是次買一送一活動，希望可收宣傳之效，並推高生意額，「這幾個月生意好差，所以想趁聖誕節做多一點生意。」