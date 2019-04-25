北京順豐速遞員拆女客戶包裹　化妝品內衣褲鋪床拍片「扮有女友」

近日，順豐速運一名男速遞員被揭發私自打開女客戶的包裹，並將包裹裏的化妝品及內衣褲散落在床上，只為了錄製短片發朋友圈假裝有女朋友，還不斷發訊息騷擾女客戶。 順豐其後發聲明稱，速遞員私拆客戶包裹事件屬實，涉事員工已調離收派崗位，並就此事向客戶致歉。

有網民在微博稱自己遇到「順豐變態」，控訴其包裹被速遞員私拆的經歷。（微博）

綜合內媒報道，女網民（@雙下巴仙女裴金金）周一（22日）在微博發文稱，她早前託北京朋友幫忙把化妝品和內衣等物品用順豐快遞寄回老家，惟速遞員多次打電話和發訊息給她，稱可能出現化妝品會碎、香水寄不了等問題，要求收取包裝費。

後來，女網民的微信收到速遞員的好友請求，她點進他的朋友圈一看，竟然發現自己的內衣、內褲、化妝品被他擺放在床上，佯裝是其女朋友的物品。女網民表示，這件事讓她覺得非常害怕，「我怕他拆開我的化妝品，灌入其他不明液體，畢竟大家也知道，女孩子的化妝品護膚品有多貴。更可怕的是這種行為的發生。」

涉事男速遞員在微信朋友圈曬出女客戶的內衣褲，佯裝這些物品屬於自己女朋友。（網絡圖片）

女網民遂向順豐投訴此事，又質問速遞員為何作出這種行為，速遞員卻回答說是因為自己單身，不想讓朋友知道其已經29歲都沒有女朋友。速遞員還告知女網民，他之前也曾經用其他客戶的物品發過朋友圈，稱這種行為很正常，不認為自己有錯，更請女網民不要投訴他。

順豐官方微博22日晚對女網民致歉，隨後再次發布聲明稱，調查結果屬實，公司已將員工調離收派崗位，不再從事任何直接面向客戶的服務崗位。聲明並表示，已經向客戶賠償合理損失，希望得到客戶諒解。

（綜合報道）