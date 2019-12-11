中國社科院：房地產風險是中國經濟的重要風險源

《界面新聞》報道，中國社會科學院財經戰略研究院12月10日發佈報告稱，2020年中國樓市總體上將保持穩中有降的趨勢，但一、二線城市增長是主導。

中國社科院在《中國住房發展報告（2019-2020）》指出，目前國內外宏觀經濟形勢錯綜複雜，房地產局部泡沫高懸，樓市預期不僅更加重要，也更加敏感和多變。

儘管未來預期和市場走勢還有待觀察，但在沒有重大政策轉向和意外事件衝擊的情況下，2020年市場總體上將保持降温通道，不會出現劇烈的波動。

報告認為，一方面，中國目前處於城鎮化率30%至70%的快速發展區間，未來還有一定的需求潛力，中國經濟也具有較強的韌性；另一方面，由於炒房的利益機制依然存在，樓市調控不太可能放鬆。

分區域看，報告認為，城市分化可能持續凸顯。「未來一年，一、二線城市總體上市場上行壓力有一定增加，價格、銷售和投資增幅有波動，趨勢是增長主導。三、四線城市市場向下的壓力會再增加，庫存可能再度增加。」

中國樓市未來將進一步分化。（VCG）

社科院認為，房地產已成為經濟健康發展的掣肘。穩增長方面，房地產對經濟增長的淨貢獻已由正轉負；惠民生方面，房地產對整體的住戶部門的生計產生了雙重影響；調結構方面，房地產對結構調整和產業升級起到阻礙作用；防風險方面，房地產風險是中國經濟的重要風險源。

社科院在報告中建議，未來應堅持調控不動搖，倒逼市場主體改弦更張。堅持「一城一策」，完善調控機制，特別是完善「一城一策」的市場監管體系。