2019年世界品牌500強 中國40個品牌入選

由世界品牌實驗室（World Brand Lab）獨家編制的2019年度（第十六屆）《世界品牌500強》排行榜於美國紐約揭曉。

中國騰訊公司入選世界500強品牌。（VCG）

據《環球時報》周四（12日）報道， 得益於雲計算和無人駕駛等領域的業務增長，去年的亞軍谷歌（Google）一舉擊敗亞馬遜（Amazon）榮登榜首；亞馬遜退居第二；2019財年淨利潤大增的微軟（Microsoft）名列第三。美國佔據500強中的208席，穩居品牌大國第一。中國入選的品牌只有40個。

其中表現亮眼的品牌有國家電網、騰訊、中國人壽、華潤、長虹、青島啤酒、中化、五糧液、國航、中國航天科工、恒力、中國光大集團、徐工。

2019年《世界品牌500強》排行榜入選國家共計29個。從品牌數量的國家分布看，美國佔據500強中的208席，繼續保持世界品牌第一強國位置；歐洲傳統強國英國和法國分別有44個和43個品牌上榜，分列二三位；日本、中國、德國、瑞士和意大利是品牌大國的第二陣營，分別有42個、40個、27個、21個和14個品牌入選。由此可見，即使歐洲經濟低迷，但歐洲國家的超級品牌似乎依然堅挺。中國雖然有40個品牌入選，但相對於13億人口大國和世界第二大經濟體，中國品牌顯然還處於「第三世界」。

覆蓋54個行業

今年《世界品牌500強》共覆蓋了54個行業。其中，汽車與零件行業共有35個品牌入榜，排名繼續保持第一;食品與飲料行業今年有33個品牌上榜，超越傳媒行業排名第二;傳媒行業受到紙質媒體不景氣的影響，相比去年減少了5個，2019年共有30個品牌上榜，排名第三。其他入選數量排名靠前的行業有零售行業（24個）和能源行業（23個），分別位列第四和第五，互聯網和銀行業各有22個入榜，並列第六。

今年新上榜的品牌總計有35個，這些品牌分散於各個行業。其中，有7個品牌來自英國，其餘來自於美國（5個）、日本（5個）、法國（4個）、中國（4個）、加拿大（2個）等。新上榜的品牌中，排名最高的品牌為中國的華潤（China Resources），位於總榜78名。華潤以「引領商業進步，共創美好生活」為使命，通過不斷創新生意模式，打造產品和服務品牌，有效地促進了產業發展，為提高大眾的生活品質作出了應有的貢獻。法國馬爹利（Martell）、日本大金（Daikin）、英國咖世家（Costa）等著名品牌也榜上有名。中國新上榜的品牌還有中國光大集團（CHINA EVERBRIGHT GROUP）、徐工（XCMG）以及魏橋（Weiqiao），這幾個品牌在各自領域成績斐然，品牌的國際知名度得到不斷提升。