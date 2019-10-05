直擊亞馬遜無人商店Amazon Go　舊金山10分鐘路程擁4 店

企業透過「無人化」運作提升效率，是全球大勢所趨。其中零售業為其中一個持續推動實現無人化的領域。此概念源自亞馬遜首創的Amazon Go。該無人商店在美國開業以來，至今已累積開立18間分店。記者近日在美國加州舊金山其中一間分店直擊，有顧客表示，這種商店僅適合在人煙稠密的大城市，年長人士對應用新科技可能感到困難。

亞馬遜早在2016年已開設第一間Amazon Go，但當時只對員工開放，直到去年1月，首間店鋪才在西雅圖正式對外營業，至今已累積開立18間分店，而當中有4間「密集」開設在舊金山這個充滿歷史建築的金融區。為何說是密集？是因為4間分店之中，店與店間最遠的步行距離也只需約10分鐘。

雖然Amazon Go已營運一段時間，但適逢在美國公幹，記者事先下載Amazon Go的手機應用程式，登記亞馬遜會員帳號，到舊金山其中1間分店，親身感受這項「新科技」。

去年10月，亞馬遜在舊金山開設其第9間Amazon Go，然後逐步將該區分店擴至4間。（區嘉俊攝）

實測Amazon Go購物流程

進店後，第一件事是以手機程式的QR Code掃一下閘機，之後就可隨意在商店選購任何貨品，由於設置在天花板的攝影機，會偵測到顧客移動路線，以及拿起或放下商品的行為，我要做的只是「拿了就走（grab and go）」。

Amazon Go店內佈置簡潔，店鋪大小與一般便利店無異，或更大一些，貨架整齊分類了零食區、冷飲區、熟食區等，記者注意到低溫保存食物的佔比尤其多，細分至壽司、三文治、沙律，甚至預先調配好食物的餐盒（Meal Kit）等等，但由於接近黃昏的關鋪時間，部分即食貨架已所剩無幾。

由於對外國的壽司和冷凍食品有點保留，記者取了一支水和零食走過閘機就離去，帳單約兩分鐘便自動顯示在Amazon Go應用程式，並由信用卡付款。事實上，記者有過經驗後，第2次「有目標」的在該店購物，最終程式顯示整個購物流程只用了42秒。

+ 4 + 3 + 2

在Amazon Go樓上辦公樓工作的Mark（圖左）認為，午飯時間購買食物最為方便。 受訪者感付費快速 但模式僅適合大城市 早前有美國人質疑無人商店不接受現金，是歧視沒有信用卡、銀行戶口等的低收入人士，顧客Mark受訪時指，社會愈來愈趨向無現金化，如果這種無人商店不合心意，街上仍有其他商店，大可在其他商店付現金購物。他說，自己在該店樓上的辦公樓工作，故已光顧很多次，商店予他感覺方便，特別是午飯時間，大部分餐廳都要排隊，在無人商店購食物則無須等待，節省時間。

與男友到美國旅遊的Laia eduard（圖右）。 在美國旅遊、來自西班牙的女士Laia eduard則表示，這是她第一次使用Amazon Go的服務，有很好的體驗，讚賞店鋪設計簡潔和付費流程快速，但感覺售價比一般便利店昂貴。她認為這種商店會是未來，因為科技會是未來，世界會連接起來，又認為無人商店較適合於舊金山，亦可應用在西班牙馬德里和巴塞隆納這些大城市，但舉例若在她的家鄉，因人流較少，和有較多年長人士，父母和父母的同輩朋友對應用新科技會感到困難。

Amazon上季AWS收入按年增加37%至84億美元，貢獻了亞馬遜季度盈利近70%。（AWS網站截圖）

亞馬遜增長還靠雲業務

有報道指，亞馬遜要在2021年前開設3,000間Amazon Go，現時距目標依然遙遠，長遠能否帶動亞馬遜盈利亦是未知之數。據這間互聯網零售巨頭在7月份公布的6月底止第2季度業績，Amazon Go的收入沒有獨立分拆公布，但根據其收入分佈，Amazon Go收入相信仍有一大段距離要追。

Amazon上季收入634億美元，按年增20%，勝市場預期，主要因為加快了Prime會員送貨服務，送貨時間由2日縮短至1日，顧客有正面回應。其中，商品銷售收入為358.6億美元，佔總收入結構的49%，這裡包括網絡零售的自營業務及相關運費、Kindle系列、echo及其他數字內容產品。

服務收入為275.5億美元，包括了第三方賣家服務、訂閱服務、雲服務和廣告等。當中，旗下雲端服務供應商Amazon Web Services（AWS），項目上季收入按年增加37%至84億美元，惟這個增速從數據上看是歷史最低，主要因為降價促銷減弱和市場激烈競爭。

但值得注意的是，營收佔比較少的AWS，由於毛利率極高，足足貢獻了亞馬遜季度盈利近70%，總的而言，「食粥食飯」最終仍要靠雲業務。