【中美貿易戰】特朗普斥外電報道失實　人民幣曾挫400點子

中美貿易戰降溫，《華爾街日報》報道雙方即將達成第一階段協議，觸發環球股市大升，恒生指數收市飆升693點（2.57%）。惟美國總統特朗普（Donald Trump）表示，《華爾街日報》有關貿易談判的報道完全失實，尤其關於中美關稅的部分。

惟中國國務院於晚上11時召開記者會，宣布兩國已達成首階段協議文本，美國將分階段取消對華關稅措施。

美國三大股指一度向下

受特朗普言論影響，美國股市開市早段略為偏軟。惟隨着中方公布中美就協議文本達成一致，三大指數調頭上升，截至11時20分，道指升83點（0.3%），報28215點；納指升34點（0.39%），報8756點；標指升9點（0.26%），報3177點。

另一邊廂，人民幣匯價亦一度受特朗普言論拖累下跌，離岸人民幣（CNH）最多跌約400點子，並再度失守「7算」大關，低見7.0002兌一美元。惟及後人民幣走勢略為喘定，離岸人民幣最新報6.9722兌一美元。

港股市場方面，恒生指數期貨夜市一度由升轉跌，早段約126點升幅悉數蒸發，最多倒跌225點（0.81%）至27494點。惟其後同樣拗腰倒升，最新報27778點，升74點（0.26%）2較現貨高水90點，成交4.27萬張。

《華爾街日報》昨日引述知情人士報道，特朗普已同意與中國簽署一項有限貿易協議，美國將削減對中國貨品的現有關稅，並取消即將於周日生效的新關稅，而該報另一篇報道亦指，美國將向中方建議，將現有對約3,600億美元中國貨徵收的關稅減半。