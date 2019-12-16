格力電器混改獲珠海官方認可　高瓴資本等投有15%股權

歷時8個多月的格力電器混合所有制改革終於收官，在這場史詩級私募股權投資收購完成之後，格力電器未來能否續寫其傳奇故事，值得期待。

《中國經營網》昨日（15日）報道，格力集團發出公告，稱珠海市政府和珠海市國資委已批覆同意格力集團與珠海明駿投資協議轉讓格力電器15%股份的交易事項。

2019年4月1日，格力電器發佈公告，第一大股東格力集團籌劃轉讓所持有的部分格力電器股權，可能涉及格力電器控制權變動，拉開了格力電器作為一家中國地方國企進行混合所有制改革的大幕。

董明珠，1990年加入格力電器，2012年5月被任命為格力集團董事長。（VCG）

根據12月2日公布的《珠海格力集團有限公司與珠海明駿投資合夥企業（有限合夥）關於珠海格力電器股份有限公司15%股份之股份轉讓協議》（簡稱，《股份轉讓協議》），格力集團持有的格力電器99.0236億股A股流通股，將以每股46.17元（人民幣‧下同）的價格進行轉讓，總金額約為417億元。資金來源於珠海明駿自有資金和自籌資金兩個渠道，其中自有資金為218.5億元。

珠海明駿成立於2017年5月，背後操盤者為知名投資公司高瓴資本。股權轉讓完成後，格力電器實際控制人由珠海國資委變更為無實際控制人。

有分析人士指出，格力股權轉讓完成後採用的無實際控制人企業治理結構被認為是現代企業治理最為合理的管理結構，與國際上眾多高科技上市公司股東結構多元化的特點非常相像，IBM、可口可樂等公司都採用這種股權結構。

多家券商發佈研報認為，股權轉讓完成後，格力電器公司與管理層利益綁定將更加緊密，將有望進一步激發公司活力，高瓴的介入將有望助力公司的資本運作，分紅預期也將趨於穩定，對公司業績及估值層面均會產生正面的影響。

上海交通大學上海高級金融學院教授陳欣認為：「在新的治理架構下，格力電器解決了長期以來珠海國資與管理層之間控制權角力所導致的代理問題。為了匹配其獲取的巨大利益，董明珠（格力電器董事長）或許還需向股東和社會證明她持續創造更大價值的能力。」