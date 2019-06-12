舉報奧克斯生產不合格冷氣機　格力電器：部分原因與員工跳糟有關

內地兩大冷氣機製造商格力電器及奧克斯近日「翻臉」，引起內地輿論關注。先是格力電器出示部分檢測報告，實名舉報奧克斯生產的冷氣機不合格，奧克斯其後就反指格力電路是為即將來臨的銷售旺季，「採用詆毀手段，屬於明顯的不正當競爭行為」，已向公安機關報案。 格力電器周二（11）再舉行發布會，詳細解釋奧克斯冷氣機不合格的情況，並提到實名舉報的部分原因與格力電器的員工「跳糟」到奧克斯有關。

格力電器在自家的實驗室及委託有專業資格的第三方機構檢測驗證後，均發現奧克斯生產的多款冷氣機不合格。（微博）

據格力電器法律事務部的副部長李明晶表示，有部分曾經在格力電器技術部門工作的員工，轉到競爭對手的技術部門工作，「對於企業的技術秘密，以及企業和企業之間的這種競爭，我們是比較在意。」李明晶指，一來是看到自家員工宣傳其他公司的產品比較敏感，二是就是檢測後發現有不合格的問題，於是就決定要實名舉報。

格力電器家用冷氣技術部副部長王現林則指，具體而言，奧克斯生產的冷氣機已嚴重偏離加工工藝誤差所允許的偏差範圍，「就以我們看到的這種他們標稱3.59的二級能效產品來說，實際測出來只有2.68，實際的能效偏差就已經達到了25%，而國家標準允許的偏差是5%，所以這裏面這個差距是非常大的。」

格力電器指其中一款奧克斯生產的冷氣機，聲稱其二級能源效益數值是3.59，但實際檢測後只有2.68，偏差高達25%。（微博）

王現林指出，3.59與2.68的能源效益相差接近1，「以相同的冷量，比如它標稱是3500瓦去看的話，可能這裏邊實際它的功率可能就差了有200多瓦」，即每小時耗電量要多200多瓦，一天24小時就有4.8度電。

李明晶認為，奧克斯生產銷售不合格冷氣機，第一沒有達到國家強制標準要求，消費者購買後會損害權益；第二是國家的推進環保節能的政策被以非法手段規避，受到衝擊及挑戰；第三就是破壞企業之間的良性競爭，劣幣驅逐良幣，「別人都在問我們說格力的產品為甚麼要賣貴」，正常老實生產經營的企業卻得不到市場認可。

（綜合報道）