不忿被惡意挖角並多次控告奧克斯侵權　銷售旺季前格力電器總攻擊

格力電器與奧克斯的商業鬥爭白熱化，被實名舉報生產不合格冷氣機的奧克斯在周三（12日）表示，為釋除消費者疑慮，現已提請國家市場監管總局委派權威檢測機構，監督檢測有關產品。 事實上，格力電器對奧克斯有甚深積怨，已不只一次控告對方侵權冷氣機專利，更指控其透過各種不正當的方式搶走自家骨幹員工，以此來盜竊核心技術及最新研發項目資料。

早在2015年8月，格力電器就以奧克斯生產的某系列冷氣機侵犯其3項專利為由訴至法院。格電力器最後獲廣東高院判處勝訴，奧克斯要立即停止銷售侵權的冷氣機及賠償230萬元（人民幣．下同）

格力電器多次控告奧克斯侵權，賠償金額已有近5000萬元。（視覺中國）

一名格力電器相關人士聲稱，奧克斯頻繁、惡意侵犯格力電器的專利權，抄襲自主創新成果，僅2017年及2018年，奧克斯就被法院判處侵犯格力電器6項專利，其中4項已有終審判決，共須賠償額530萬元，其餘兩項亦已有一審判決，須賠償4300萬元。格力電器與奧克斯至今仍有訴訟糾纏，但目前尚未開庭，涉額達1.1億元。

此外，有內地傳媒曾獲得一份文件，內容指自2010年以來，奧克斯就通過各種不正當方式挖走格力電器超過300名研發、質檢等部門的核心骨幹員工。文件更指，奧克斯的目的不僅僅是挖走人才，而是要偷走格力電話商業機密，用挖走人才來竊取格力電器的核心技術或研發中的最新項目資料。

奧克斯被指惡意挖走格力電器的人材，以竊取商業機密。（網上圖片）

數據顯示，今年第一季度格力電器的冷氣機銷量增長受壓，網上銷售僅排名第三，不及首位美的的一半；門市銷售亦只有排名第二奧克斯的一半。內地傳媒分析，初夏已至，冷氣機銷售旺季即將來臨，格力電器此舉「可謂火力十足」，以致奧克斯亦批評格力電話是「採用詆毀手段，屬於明顯不正常競爭行為」。

內地官媒則發文強調要「站對不站隊」，指出即使「商場如戰場」，但仍須守住底線，孰是孰非最終要交由權威機構認定及法律裁決，由消費者來評判，「質量過關才是硬道理。誰贏得消費者信賴，誰才是真正的贏家。」

（綜合報道）