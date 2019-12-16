瑞銀上調明年中國經濟預測至6%　料明年恒指可見28700點

瑞銀發表2019年投資銀行市場回顧及展望，隨著中美達成首階段貿易協議，瑞銀對明年中國GDP增長由5.7%上調至6%。

瑞銀集團董事總經理暨亞太區投資銀行主管金弘毅指，對2020年投資市場審慎樂觀，其中中國持續改革開放，放寬外資持股限制，即使債務出現違約潮，但資金補充足夠，而未來新經濟公司發展有更大支持。他補充，市場上私募基金或國家主權基金的規模很大，未來可留意更多相關的融資活動。

瑞銀股票資本市場部亞洲區主管黃培皓稱，今年本港IPO市場的集資額較2018年有所上升，主要受惠阿里巴巴（09988）的上市活動，不過連同再融資等活動發行額，則較2018年下跌。

料中概股前來香港掛牌

黃培皓指，隨著阿里巴巴回港第二上市後，相信未來有更多公司跟隨，又指國內交易美股或較不方便，加上地區及交易時段的差異，相信回港上市對不少亞洲地區的基金經理能夠受惠。

瑞銀中國債券資本市場部主管王然稱，2019年內房發債規模按年有顯著增長，預期2020年將於高點回落。

對於近日有傳中國政府有意支持澳門發展成金融中心，王然認為澳門有機會成為離岸人民幣結算中心，相信債券市場可平穩發展。

看好新服務行業前景

對於中國經濟，金弘毅稱，中國過去的廉價產品出口需要轉型，相信2020年國內會繼續進行轉型，故此看好新經濟公司或新服務行業，例如物業管理及高端醫療。

本港市場方面，金弘毅指，雖然香港經歷重大的社會事件，但股市及債市未見受影響。他強調並非閉眼看不見這些因素，但認為香港只要保持優勢及各樣機制良好，未來持續平穩。瑞銀料明年恒生指數目標為28,700點；滬深300指數則為4,400點。