傳即將退休　TVB主席陳國強﹕未到時候講

今日有報道指出，電視廣播（TVB）（0511）主席陳國強將會最快在明年1月退休及退股。他接受《明報》訪問時指出，仍未到時候講，當到時候便會向外公布，又指出其退休一事公司內部是知悉。

另有傳作為陳國強拍擋的華人文化及TVB副主席兼非執行董事黎瑞剛，就公司投資星美控股（0198）債券加緊追究。陳國強回應指出，有關投資星美債券事件已屬歷史問題，指出自己退休與相關問題無關。

傳王雪紅亦有意退股

《星島日報》引述消息人士指出，陳國強及TVB另一名股東﹑台灣女首富王雪紅決定沽貨離場。報道又指出陳國強與黎瑞剛達成共識後，便會在短期公布沽貨決定，並最快在明年1月卸任主席一職。

TVB的最大股東為Young Lion，持股比例為26%。黎瑞剛旗下的華人文化持有Young Lion股權79.01%，王雪紅及陳國強分別持有14.99%及6%。

由於Young Lion為同股不同股權架構的公司，陳國強持股較少，擁有逾半投票權。同時本地免費電視節目服務持牌人必須為受限制表決控權人限制，所以當陳國強退出，必須物色一及合資格的香港人持牌人。

2011年入主TVB

陳國強﹑王雪紅與基金Providence Equity Partners於2011年，透過斥資95億元購入邵氏香港股權，再入主TVB。在2015年4月，通訊事務管理局宣布，批准TVB股權結構變動申請，而TVB亦發出公告，指出黎瑞剛名下的投資公司完成投資交易，入股TVB控股公司Young Lion。

陳國強自2011年4月獲委任為TVB非執行董事，並於2015年1月成為公司董事局主席及行政委員會主席，黎瑞剛則於2016年10月成為公司非執行董事及董事局副主席。