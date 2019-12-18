【虛擬銀行】眾安搶閘成首間試業虛銀　推1元起定期存款

金管局3月起發出首批虛擬銀行牌照，事隔超過半年終有虛銀推出服務。由眾安在線（6060）牽頭成立的眾安銀行（ZA Bank）宣布今日起試業，透過金管局的金融科技監管沙盒，向約2,000名特選客戶提供服務，當中包括起存額低至1元的定期存款。

初期僅服務2000特選客戶

眾安銀行表示於今日起啟動試業（ZA Bank Pilot），初期會為2,000名本地零售客戶提供服務，包括其種子用戶社群「ZA Fam」會員，以及公司員工的親友。該行指，試業期間將透過收集客戶意見，並就營運及技術準備情況進行評估，亦將與監管機構緊密溝通，進一步討論並確切正式開業的時間。

該行介紹，試業期間將提供遙距開戶、多種貨幣儲蓄賬戶、定期存款、本地轉賬、電子結單服務。客戶可於手機App完成開戶程序，最快只需約5分鐘；轉賬時設「5秒轉賬緩衝」，可於5秒內撤回轉賬，避免輸入有誤。

存款服務方面，該行的定存服務，覆蓋港元、人民幣及美元3款幣種，起存額為1元，存款期有1、3、6及12個月可供選擇。以港元為例，1個月定存年利率為1.4厘，其餘年期則一致為2厘，息率普遍低於傳統銀行的定存優惠利率。至於活期儲蓄，港元年利率為0.01厘，高於大部分傳統銀行的0.001厘。

ZA Bank行政總裁許洛聖表示，自獲發虛擬銀行牌照後，團隊以提供出色的客戶體驗為目標，一直專注於後台的開發及測試，並獲得良好的進展，現已準備就緒，面向特選用戶開展試業。