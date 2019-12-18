聯想控股董事長柳傳志年底退任　重量級民企再現高層變動

內地重磅民企再度出現管理層變動，聯想控股（3396）宣布，公司創始人兼董事長柳傳志將於12月31日結束後退任，執行董事寧旻將於明年1月1日起接任董事長一職。

柳傳志將轉任集團資深顧問

聯想控股發出公告指，柳傳志已根據公司既定計劃提交書面辭呈，辭任董事長、執行董事及提名委員會主席職務。集團指，柳傳志將獲頒授「名譽董事長」職銜，並轉任資深顧問，應董事會要求向管理層提供建議及指導等，顧問協議為期一年，及後可自動續期不超過2年。

集團又指，董事會已選舉寧旻接任董事會董事長一職。根據資料，寧旻於1991年加入聯控，曾長期擔任執委會成員及首席財務官，主管財務與資金、風控與審計，以及資本市場和公共關係等相關工作。

繼阿里巴巴創辦人馬雲於去年9月退下火線，今年續有多間巨無霸級民企出現高層變動。（視覺中國）

近日內地傳媒屢次報道柳傳志即將退休，早於今年9月，他已卸任聯想控股（天津）有限公司法定代表人一職，且不再擔任公司董事長，而其名下25間關聯企業，大部分均已註銷。

近年多間科網巨企創始人退任

近期內地多間重量級民企管理層先後出現「異動」，其中尤以科網巨頭為甚。繼阿里巴巴（9988）創辦人馬雲去年9月宣布卸任主席，今年9月馬化騰亦卸任騰訊徵信公司法定代表人及執行董事，而百度創始人李彥宏、京東創始人劉強東其後亦卸任旗下公司董事職位。

此外，內地傳媒上周引述資料報道，順豐控股創辦人王衛已卸任順豐旗下商貿有限公司董事長一職，由吳茜接任，而多位董事亦相繼退出順豐。早於今年2月，王衛已卸任順豐控股全資子公司順豐速運有限公司的法定代表人、董事長和執行董事。