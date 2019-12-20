【凍結星火】滙豐：關閉戶口不是輕率決定　強調與拘捕行動無關

警方早前公布，破獲一宗洗黑錢案並拘捕3男1女，指案件與支援被捕抗爭者的「星火同盟」有關，稱大部份資金用以購買保險投資產品，懷疑涉及洗黑錢活動，因此凍結7000萬元戶口。

該組織早在11月時被滙豐銀行取消帳戶。「星火」當時承認，其帳戶已於21日停止運用，屆時將暫停銀行形式收款，但未有交代帳戶被取消原因。有網民將今次警方行動，與滙豐的決定拉上關係，質疑該行的做法。

星火同盟回應稱，警方行動屬抹黑。（資料圖片）

滙豐今日（20日）於社交網站回應，指「針對近日有關個別戶口的討論，我們希望大家明白，關閉任何銀行戶口，從來不是一個輕率的決定。必須重申，我們於2019年11月關閉相關戶口的決定，與近日香港的情況並沒有任何關係。」

滙豐又指，在銀行的日常運作中，每當發現戶口的交易活動與開戶時所陳述的用途不相符時，「我們會盡力協助客戶提供所需資料。過去幾個月，我們一直與相關客戶保持聯繫，以便對方盡快提供所需資料。然而，由於該戶口未能符合相關要求，我們遂作出關閉戶口的決定。」

滙豐表示，賬戶關閉與警方昨天的拘捕行動無關。（資料圖片）

滙豐：與警方拘捕行動無關

該行其後再向傳媒發稿，重申從不輕率處理賬戶暫停或關閉決定，「必須強調，我們收到客戶有關處理賬戶餘額的指示後，於2019年11月將賬戶關閉，整個過程與警方昨天（19日）的拘捕行動無關。對於部分不實評論，以及對事件的揣測，我們表示失望。」

滙豐解釋，當時是按國際監管標準，作出關閉賬戶的決定。「綜觀本行在全球經營的各個市場，當地的監管者均期望各大銀行定期為客戶進行盡職審查。事件中涉及的賬戶，其交易活動與開戶時所陳述的用途並不相符。我們致力奉行最高監管原則，以維護所有賬戶的正常運作，同時，會繼續公平公正地履行有關監管規則。我們重申，關閉有關賬戶的決定，與近日香港的情況無關。」