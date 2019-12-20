本港第三季錄598億國際收支赤字　金管局稱情況不意味走資

財經快訊
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近半年本港爆發反修例示威浪潮，引發資金流出本港的疑慮。統計處今日發表第三季國際收支平衡統計數據，期內本港錄得598億元的國際收支赤字，而非儲備性質的金融資產錄得1,635億元的整體淨流出，按季激增3.3倍。

金管局副總裁李達志發表網誌《匯思》，指國際收支平衡數據並不必然反映香港體行體系的存款水平，與「走資」並無必然關係。

金融賬流出反映外匯基金資金調撥

李達志於《匯思》表示，近期外界關注香港是否出現資金外流，不時引用不同資金流動數據，但由於金融體系龐大和複雜，很難單從某一個角度就可以完全了解。他指出，第三季屬非儲備性質的金融資產錄得1,635億元的巨額淨流出，當中有約750億元反映了外匯基金的資金調撥安排，令外匯基金在放於本地銀行的外幣存款增加，此舉提升了銀行所持有的外地資產，因此會被記錄為其他投資的流出。

李達志強調，國際收支平衡報表統計的資金進出，並不必然會直接影響香港銀行體系的存款水平，部分經濟活動即使不牽涉存款變動，亦會被紀錄為金融賬流入或流出。舉例而言，若本地出口商把貨品出口到美國，並利用當地戶口收款，便會令經常賬錄得流入，金融賬的其他投資則錄得流出，但上述活動不牽涉香港銀行體系的存款變動，也不代表一般人心目中所謂的「走資」。

他續稱，明白近期市民對資金流向的關注度很高，但是很多統計數據並不容易理解，當局將嘗試多用淺白的語言協助大眾分析。

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