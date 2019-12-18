【虛擬銀行】金管局稱仍有機構有意申牌　將觀察虛銀開業後運作

金管局今年先後批出8張虛擬銀行牌照，事隔逾大半年，眾安在綫（6060）牽頭成立的眾安銀行（ZA Bank）今日宣布展開試業，成為首間推出服務的虛擬銀行。金管局副總裁阮國恒表示，當局在發出8個虛銀牌照後，仍有為數不少的機構有興趣申請，將會觀察虛擬銀行開業後的情況，考慮日後的發展路向。

虛銀開業初期將集中基本服務

阮國恒於金管局網站發表網誌《匯思》，指首家虛擬銀行今天起，於局方的金融科技監管沙盒進行試業，意味香港銀行客戶將可體驗更多創新的銀行服務，也標誌香港銀行業邁進一個新的里程。他指出，虛擬銀行以零售客戶及中小企為服務對象，營運初期計劃推出基本的銀行服務，但相信當虛擬銀行進一步掌握客戶喜好後，可透過金融科技推出更多以客為本的服務，帶來新的使用體驗。

阮國恒強調，金管局會密切留意虛擬銀行試業期間的運作，並與相關銀行緊密溝通，就部分細節進行微調。若然試業結果理想，並經金管局確認銀行符合所有監管要求，虛擬銀行即可正式開業。

金管局發出首兩批合共8個牌照後，暫時按兵不動，未有處理其他申請。惟阮國恒透露，仍有為數不少的機構向金管局查詢及表示有興趣申請新牌照，反映市場對行業前景充滿信心，當局會觀察虛擬銀行開業後的運作情況、用戶反應、市場接受程度以及它們對銀行體系的影響，考慮往後的發展路向。