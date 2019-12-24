高盛料可口可樂等個股明年可升17%　跑贏標指

高盛集團（Goldman Sachs）稱，未來12個月時間裏，該集團一個股票「籃子」中的50隻股票的升幅中值預計將達17%，大致相當於高盛預測的標普500指數同期漲幅（6%）的三倍。

據《騰訊網》報道，在經歷了創紀錄的2019年之後，華爾街普遍預計2020年美國股市的漲幅將會小得多。但對於正在尋找能夠跑贏大盤的方法的投資者來說，高盛集團有一個投資組合，該集團預計這個投資組合2020年的漲幅將可達到大盤漲幅的三倍。

大部分分析師認為，標普500指數未來漲幅會變小。（VCG）

高盛集團正在向客戶推薦「夏普比率」（Sharpe Ratio）比較高的股票，這是用來衡量股票相對於波動性的表現的一項指標。高盛分析師預測，這個擁有較高夏普比率的股票「籃子」中的50隻股票在未來12個月時間裏的漲幅中值將達17%，大致相當於高盛預測的標普500指數同期漲幅（6%）的三倍。

在之前的一份研究報告中，高盛集團的首席美國股票策略師科斯汀（David Kostin）表示：「我們的高夏普比率籃子通常傾向於價值股，其中經常都會包括一些經歷過價格大幅下跌的成分股，相對於華爾街分析師的平均目標價而言有很大的上行空間。」

料地產及能源股明年表現理想

高盛使用華爾街分析師的平均12個月目標價，和期權6個月隱含波動率來衡量夏普比率，該集團表示，上述投資組合有過跑贏大盤的記錄。在過去20年時間裏，該投資組合平均而言比標普500指數的回報率高出5.7個百分點，而2019年的表現則比大盤高出4個百分點，回報率高達32%。

2019年截至目前為止，標普500指數累計上漲了28%以上，距離2013年29.6%的漲幅僅差一個百分點左右。國際緊張形勢的緩解再加上經濟衰退相關憂慮消退，促使投資者在年底紛紛湧入股市。根據《CNBC》對市場策略師進行調查，華爾街分析師大多認為標普500指數在2020年中的漲幅將會變小，這些策略師為該指數設定的2020年目標點位平均值為3330點，與當前水平相比僅代表着大約4%的上行空間。

高盛表示，能源和房地產板塊在2019年表現不佳，但在2020年則將迎來最大的上行空間，預計其回報率分別將達21%和9%。高盛的高夏普比率籃子中的股票包括奈飛、T-Mobile、可口可樂、花旗集團、維薩和VeriSign等。