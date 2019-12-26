美國要求開發開源5G軟件　顛覆行業競爭規則

從全球的市場趨勢來看，一些運營商也開始嘗試使用5G開源技術。從運營商的角度來看，讓更多的競爭者入局，打破目前由3家至4家設備商壟斷的市場格局，從而提升議價能力、降低採購成本，是選用這些方案的出發點。

《第一財經日報》報道，美國國防部負責研發的官員麗莎·波特（Lisa Porter）已要求美國公司開發開源5G軟件，比如無線電接入網，並對潛在的競爭對手開放。這樣一來，互聯網服務供應商（ISP）和運營商就能夠有效兼容配對硬件設備，而不用受限於單個供應商。波特警告稱，如果美國企業不採取開源的態度，那麼它們就將在5G競爭中落後對手。

業內認為，這項被稱作開放式無線接入網（即Open RAN）的技術，或將顛覆傳統基站設備市場的遊戲規則。

中國的5G發展絲毫不比美國差。2019年6月，中國政府發放了5G牌照，並允許三大移動運營商中國移動、中國聯通和中國電信在10月推出服務。（VCG）

《第一財經日報》引述調研機構Gartner分析師劉軼指出：「美國沒有5G廠商，開源系統也要從頭做起。雖然5G的開源和軟件化一直都是被討論的議題，但由於目前的生態系統不是很完整，一些關鍵問題尚未得到驗證，比如在商用網上使用如何節省成本和能源，所以開源進展緩慢。」這促使美國需要藉助歐洲5G供應商如愛立信、諾基亞的力量，來彌補其技術上的短板。

可以看到的是，Open RAN一旦形成規模，RAN軟件供應商有來自美國的新創公司，通用芯片由英特爾提供，這不僅可能讓5G無線設備市場重新洗牌，而且整個生態從目前來看都利於美國。然而，從挑戰來看，要求美國企業向潛在競爭對手開放各自的5G技術，無疑會削弱部分公司的自身競爭力。

有消息稱，美國官員正在考慮給予税收減免，以幫助開發這項開源技術，吸引更多的廠商加入。

兩個月前，在全球25個國家擁有並運營通信網絡的跨國電信巨頭Vodafone宣布啟動Open RAN試驗，試驗地區包括南非、土耳其、剛果和莫桑比克以及英國的農村市場。試驗一旦獲得成功，有望向歐洲推廣。