中國發改委批覆基建項目超1.5萬億元人民幣 鐵路進入建設高峰期

在多重任務指標之下，中國鐵路項目在2019年、2020年進入建設發展的高峰期。

《證券日報》報道，2019年12月份以來，中國國家發改委集中批覆了一批基建項目，涉及資金超2,700億元（人民幣‧下同），較多集中在軌道交通、高鐵、機場等領域。

報道稱，綜合來看，2019年以來，中國發改委累計批覆基建項目近60個，涉及金額已超1.5萬億元。

中國高鐵建設總里程排在世界前列。（新華社）

就年底發改委批覆較多集中在軌道交通領域的原因，中國財政部專家庫專家、360金融PPP研究中心研究總監唐川在接受《證券日報》訪問時表示，2020年是「十三五」的收官之年，所以2019年、2020年是《「十三五」現代綜合交通運輸體系發展規劃》、《鐵路「十三五」發展規劃》，以及《中長期鐵路網規劃》所定硬性目標的完成階段。此外，《國家新型城鎮化規劃（2014年-2020年）》、《關於促進交通運輸與旅遊融合發展的若干意見》等還提出，到2020年普通鐵路網覆蓋20萬以上人口城市，快速鐵路網基本覆蓋50萬以上人口城市，基本形成「快進」「慢遊」旅遊交通基礎設施網絡等要求。

就2020年基建項目會主要聚焦在哪些領域，東方金誠首席宏觀分析師王青在接受《證券日報》訪問時表示，2020年基建投資提速或將主要體現在三個領域，首先是傳統的「鐵公基」項目還有一定增長空間，但主要是向一些具有戰略性、網絡型意義的交通基礎設施傾斜，遍地開花現象不會出現，投資增長幅度也會相對比較温和。

其次，以5G、工業互聯網、市政管網、城市停車場、冷鏈物流為代表的「新基建」投資增速會明顯加快。這方面社會資本的投入力度最大，關鍵是要進一步改善包括市場準入在內的投資環境；最後，在扶貧攻堅戰進入決勝之年的背景下，一批農村基建補短板項目有可能成為一個重要發力點，如農村公路、信息、水利等基礎設施建設等。