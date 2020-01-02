【虛擬銀行】雷蛇申新加坡數碼銀行牌照　李澤楷旗下富衛擬入股

本港首批8間虛擬銀行有望於首季相繼推出服務，而新加坡首輪數碼銀行申請，已於周二（12月31日）截止。電競設備生產商雷蛇（1337）宣布，其牽頭之財團已向新加坡金管局遞交全數碼銀行牌照的申請，合資夥伴包括「小小超」李澤楷旗下的富衛。

消息刺激雷蛇今早股價造好，升幅最多達12.6%，達1.43元高位。截至10時10分，報1.42元，升11.81%，成交額達1,780萬元。

雷蛇持股數碼銀行6成

雷蛇表示，其金融科技分支「Razer Fintech」已向新加坡金管局申請成立數碼銀行「Razer Youth Bank」，該財團由雷蛇持股6成，其餘則由有意入股的合作夥伴組成，包括李澤楷持有之富衛集團、新加坡零售巨頭昇菘集團、亞洲互聯網公司Linksure等。

對於數碼銀行的定位，雷蛇指期望借助公司在年輕一代的影響力、覆蓋全球的業務以及已建立的創新數碼支付平台優勢，將其金融科技服務擴展至數碼銀行領域，並聚焦迎合服務尚未得到滿足的年輕一代及千禧世代的需要。

據新加坡金管局早前公布，計劃於今年中發出共5張牌照，其中2張為全銀行牌照，而另外3張僅能從事批發銀行業務，此前東南亞叫車平台Grab已確認聯同新加坡電信申請牌照，以本港為總部之投行尚乘集團亦已入紙，而渣打（2888）早前亦曾透露有意入局。