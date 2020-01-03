美國空襲巴格達　石油及黃金大漲　刺激招金升近5%

美國證實，疑與伊朗有關的巴格達機場襲擊是其所為後，WTI原油、布倫特原油均大漲4%，今日中國國內期貨市場中燃油、原油期貨也相繼漲逾2%。

綜合媒體1月3日報道，當地時間1月3日凌晨，三枚火箭彈落在伊拉克首都巴格達國際機場附近，爆炸造成至少8人死亡，12名伊拉克軍人受傷。伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬特種部隊「聖城旅」旅長卡西姆蘇萊曼尼將軍在巴格達襲擊中遇害。

2020年1月1日，親伊朗民兵及其支持者在美國駐伊拉克巴格達大使館前靜坐時縱火。（AP）

亞市盤中，油市擔憂加劇，兩油持續拉漲，截至發稿，WTI原油漲幅進一步擴大至4%，報63.63美元/桶，刷新2019年9月以來新高，布油漲4%報68.93美元/桶。

同時，市場避險情緒升温，美元兑日元持續下挫，最新報108.20，創11月4日以來新低。 黃金、白銀拉升。現貨黃金一度上揚逾5美元，上破1,540美元/盎司，為2019年9月5日以來首次。

股市方面，相關股份亦報捷。招金礦業﹙1818﹚升4.8%，報8.96元；山東黃金﹙1787﹚更升5.2%，報19.06港元；中石油﹙0857﹚升.3%，報4.06港元；中石化﹙0386﹚升2.5%，報4.82港元；中海油﹙0883﹚升3.5%，報13.44港元。

利比亞國家石油公司 旗下儲油區也遭空襲

據Kallanish Energy諮詢公司報道，利比亞國家石油公司（NOC）也發出警告，對其設施的新一輪襲擊可能會導致Zawiya港口及其煉油廠和Sharara油田停止運營。

該司早些時候表示，Zawiya煉油廠經營的儲油區附近在12月28日遭到空襲，這是兩天內該設施附近遭到的第三次襲擊。

NOC主席薩納拉(Mustafa Sanalla)表示：「停止Zawiya的作業將使利比亞的石油產量每日減少至少30萬桶，這意味着Zawiya煉油廠可能無法提煉燃料。我們不得不改為進口這種燃料，這將使利比亞經濟在遭受重創的同時還要額外面臨數億美元的損失。」

薩納拉補充道，儘管面臨許多挑戰，該司仍會盡全力保持利比亞的油氣生產，但如果員工和當地居民的生命受到威脅，設施將無法運營。他指出：「如果襲擊沒有停止，我們將被迫停止所有作業，並宣布Zawiya港口的出口(包括從各油田運往Zawiya的石油)遭遇了不可抗力事件。」