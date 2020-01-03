土耳其議會通過出兵利比亞　美俄齊警告

土耳其議會1月2日投票通過出兵利比亞的議案，準備軍事介入利比亞局勢。美國、俄羅斯等發出警告。

土耳其議會召開緊急會議，表決土耳其政府向利比亞部署軍隊的議案。國會509名議員參加投票，當中有325票贊成、184票反對。

議案列明，土耳其軍隊在利比亞的部署時間為期1年，政府將決定出兵時間以及部署軍隊的規模和範圍。議案稱，利比亞事態發展威脅到土耳其的利益，派遣軍隊將有助於防範「非法大規模移民威脅」並防止「形成有利於恐怖組織和武裝團體的環境」。

俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯國家杜馬國際事務委員會主席斯盧茨基（Leonid Slutsky）警告，土耳其應的黎波里政府請求派軍前往，可能令利比亞局勢惡化，認為外國軍事干預「完全不是最好的解決方案」，強調要以和平方式解決危機。

美國白宮亦表示，總統特朗普（Donald Trump）與土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）通電話。特朗普在電話中表示，外國干預會使利比亞局勢變得複雜。土耳其總統府則指，雙方重申以外交手段解決區域議題的重要性。

另外，埃及強烈譴責有關議案，表示出兵將會為地中海區域的局勢帶來負面影響，呼籲國際社會緊急回應。

路透社引述土耳其智庫經濟和外交政策研究中心（Center for Economics and Foreign Policy Studies）主席于爾根（Sinan Ulgen）指，土耳其自身可能不會參與軍事行動，認為會首先提供軍事建議和設備，而非出兵。

2011年卡扎菲（Muammar al-Gaddafi）政權被推翻後，利比亞局勢動盪，目前兩大勢力割據對峙。獲聯合國支持的民族團結政府（GNA）控制西部部分地區；國民代表大會則與哈夫塔爾（Khalifa Haftar）領導的「國民軍」結盟，控制東部和中部地區、南部主要城市及部分西部城市。