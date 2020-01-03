零售管理協會稱12月本地消費輕微好轉　料1月情況持續

本港零售數據連跌10個月，11月零售業銷貨價值按年下跌23.6%，較10月數據收窄0.8個百分點。

零售管理協會主席謝邱安儀表示，10月及11月跌幅相若，踏至12月聖誕旺季，個別屬鐘錶珠寶、衣物及百貨類別的會員指，銷售跌幅有單位數字收窄，可見本地消費意欲有輕微好轉，預期12月跌幅會輕微收窄，1月情況持續向好。

謝邱安儀指出，11月社會氣氛轉差，多個商場被破壞須關門，導致銷售氣氛不理想。而12月整體氣氛稍有緩和，示威活動的規模及影響力減弱，雖然旅客訪港情況未有改善，但本地消費意欲有輕微好轉。由於今年農曆新年在1月底，會員料聖誕期間的情況可持續到新年旺季，故預期1月銷售情況亦有好轉。

據報奢侈品龍頭路易威登（LV）計劃關閉銅鑼灣時代廣場分店，因早前該商場拒絕減租。謝太回應指，近期減租情況未有改善，而早前協會調查發現，逾半受訪會員未來半年有意縮舖，認為不少零售商會待農曆新年過後，才考慮裁員及關舖。

展望今年上半年市道，謝太指去年上半年基數較高、農曆新年及情人節過後便進入零售淡季、亦有太多未知之數，包括社會事件未有完結跡象、失業率將持續上升等，預期上半年情況依然困難。她補充，即使社會事件完結，也需至少3至6個月才能重新吸引旅客訪港。