中概股或掀赴港上市潮　傳百度已就第二上市作內部評估

阿里巴巴（9988）於2019年11月正式在港二次上市，引發了中概股第二來港上市潮。繼攜程、網易於近日傳出與香港交易所（0388）討論二次上市事宜後，百度也於近日對赴港二次上市進行了內部評估。

綜合媒體報道，自2018年港交所修改上市條例，允許內地企業以第二上市形式在港掛牌，並允許同股不同權和未盈利的生物科技公司等在港上市，香港IPO市場逐漸走向更多元化、更具活力的道路。

消息稱，包括百度在內的多家中概股公司陸續與多家投行接觸。（VCG）

早前港交所市場主管姚嘉仁也在採訪中確認，近期中概股到香港第二上市的查詢明顯增加，而百度也在領英上放出香港投資者關係相關的職位。針對中概股的迴歸意願，市場人士表示，美股市場監管趨嚴以及估值是兩大重要的考慮因素。

根據普華永道數據顯示，2019年香港以募集總額3,155億元在全球IPO中蟬聯第一，融資額較2018年增加了10%， 全年共有184家企業首發上市，預計2020年香港IPO市場全年集資總額可達2,300億至2,600億元。

30隻中概股符合第二上市要求

隨著阿里巴巴回歸，不少中概股也在觀望兩地上市的機會。而港交所的上市條例規定，允許內地企業以第二上市形式在港掛牌，但首先必須在高級市場（紐交所、納斯達克或倫交所）作主要上市，且市值不少於400億元，或至少100億元及最近一年度收益至少10億元。

目前，在美股上市的內地企業近200家，符合標準的美股約為30隻。其中，京東、百度、陌陌、Bilibili、51job均符合該要求。

對此，網易、攜程方面均表示，不予置評。港交所則回應稱，不評論個別公司事宜。