穆迪：美伊若長期衝突　將廣泛的衝擊經濟和金融

信用評級服務機構穆迪（Moody‘s）稱，持續的緊張形勢的影響將會導致整體經濟遭到打擊，尤其對於那些「外部融資需求較大」且「準備金相對較少或不足」的發行人來說就更是如此。

據《騰訊證券》報道，穆迪的高級分析師亞歷山大·佩爾傑西（Alexander Perjessy）向其客戶發出的一份研究報告中寫道：「如果美國和伊朗之間發生一場持久的衝突，則將通過整體經濟和金融衝擊產生廣泛的影響，這些衝擊將會導致企業的運營和融資狀況顯著惡化。」

他還補充稱：「一場曠日持久的衝突可能會對全球產生影響，尤其是通過其對油價的影響。」

親伊朗民兵及其支持者在美國駐伊拉克巴格達大使館前靜坐時縱火。（AP）

佩爾傑西稱，持續的緊張形勢的影響將會導致整體經濟遭到打擊——而不僅僅是石油和銀行業。舉例來說，中東地區的旅遊業將會受到影響。他還指出，「避險情緒的增強」將不利於債務發行人，尤其對於那些「外部融資需求較大」且「準備金相對較少或不足」的發行人來說就更是如此。

自空襲事件發生以來，黃金和債券等避險資產的價格大幅飆升，油價也暴漲至數月高位。

油價曾在周一觸及70美元

在1月6日的交易中，作為國際價格基準的布倫特原油期貨價格一度觸及每桶70.74美元的盤中高位，創下了自9月16日以來的最高水平；美國西德克薩斯輕質原油（WTI）期貨價格也攀升至每桶64.72美元，創下了自4月份以來的最高水平。

佩爾傑西表示，對於中東地區的石油生產商來說，油價上漲「可以些許緩解信貸負面影響」，只要需求保持在高位，各國能夠繼續出口。