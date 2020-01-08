劉鶴主持金融委新年首次會議

《中國政府網》指出中國國務院金融穩定發展委員會（簡稱金融委）召開第十四次會議，研究緩解中小企業融資難融資貴問題，部署相關工作。

會議由中共中央政治局委員、國務院副總理、金融委主任劉鶴主持，金融委各成員單位及國務院促進中小企業發展工作領導小組辦公室負責人員參加會議。

本次會議是金融委第十四次會議，也是2020年金融委召開的第一次會議。上一次公開報道的是第十次會議，召開於2019年11月28日，研究防範化解重大金融風險攻堅戰進展和下一步思路舉措等問題。換言之，從2019年11月8日至2020年1月7日期間還召開過三次會議，但並未公開報道。

劉鶴主持召開國務院金融委會議，研究緩解中小企業融資難融資貴問題。（Reuters）

另外，本次會議除了金融委成員單位參加外，還有國務院促進中小企業發展工作領導小組辦公室負責人員。該小組同樣由劉鶴擔任組長，領導小組辦公室設在工業和信息化部，領導小組辦公室主任由工業和信息化部副部長兼任。

會議指出，中小企業是建設現代化經濟體系、推動經濟實現高質量發展的重要基礎，在支撐就業、穩定增長、改善民生等方面發揮着重要作用。要堅持「兩個毫不動搖」，充分認識金融支持中小企業發展的重要性，持續加大支持力度，切實緩解融資難融資貴問題。

會議要求，儘快研究出台進一步緩解中小企業融資難融資貴的相關舉措，並提出四個方面的具體舉措。對本次會議相關舉措解讀如下。

要金融機構對中小企服務

一、完善考評機制。會議稱，要圍繞疏通貨幣政策傳導機制，綜合運用多種貨幣信貸政策工具，實行差異化監管安排，完善考核評價機制，對金融機構履行好中小企業金融服務主體責任形成有效激勵。

對於商業銀行而言，以往服務傳統產業的押品模式、風控模式與思維慣性下，中小微企業生命週期短、盈利水平不穩定、信息難掌握、不對稱導致信用水平不高，是銀行靠賺取存貸差實現穩健運營的劣質客戶群。信用缺失和信息不對稱是目前最主要的障礙。同時，如果對小微企業的貸款出現不良，銀行放貸的相關人員也會面臨處罰。

從微觀來看，商業銀行通過加強與互聯網、大數據的融合，深度挖掘自身金融數據和外部徵信數據的資源，將「跑數」的數字化信息和「跑街」的社會化信息相結合，降低信用風險。

從宏觀政策上看，已經形成了對中小企業貸款達標的銀行實行差額準備金率。比如，大中型銀行達到普惠金融定向降準政策考核標準的，可享受0.5或1.5個百分點的存款準備金率優惠；而服務縣域的銀行達到新增存款一定比例用於當地貸款考核標準的，可享受1個百分點存款準備金率優惠。

「對金融機構履行好中小企業金融服務主體責任形成有效激勵」要求下，未來可能會有更多類似的政策出台。

深化金融供給側改革

二、健全金融體系。會議稱，要深化金融供給側結構性改革，健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體系。

「金融供給側結構性改革」這一提法實際上在2019年2月中共政治局集體學習時提出。十九屆四中全會提出，「加強資本市場基礎制度建設，健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體系，有效防範化解金融風險。」

於服務中小微企業而言，需要優化大中小金融機構的佈局，發展定位於專注微型金融服務的中小金融機構，構建多層次、廣覆蓋、有差異的銀行體系和信貸市場體系，推動中小銀行聚焦主責主業。

要多渠道補充中小銀行資本金

三、要多渠道補充中小銀行資本金。會議稱，要多渠道補充中小銀行資本金，促進提高對中小企業信貸投放能力。

中小銀行改革去年來被多次提及，本次會議再次指出，要多渠道補充中小銀行資本金。

做生意是需要本錢的，經營銀行尤其如此。近年來，隨着表外業務轉入表內、信貸投放力度加大，商業銀行資本的消耗增加，亟需補充資本。

銀行補充資本主要有兩種方式，一種是內源性的，比如依靠自身盈利。另外，可通過外源性方式補充資本，比如IPO、可轉債、定增、永續債、優先股、二級資本債等。

目前中國國有大行、股份行紛紛通過銀行可轉債、二級資本債、優先股、永續債和定向增發等方式補充了資本，但是中小銀行補充資本的渠道有限。比如，很多中小銀行沒上市，定增、優先股補充資本都不可能。

不過2019年底微商銀行、台州銀行獲准發行永續債，中小銀行補充資本的路徑拓寬。未來股東增資、發行上市、二級資本債發行增加都可能成為中小銀行補資本的方式。

完善政府性融資擔保體系

四、完善政府性融資擔保體系。本次會議稱，要繼續完善政府性融資擔保體系，加快涉企信用信息平台建設，拓寬優質中小企業直接融資渠道，切實緩解中小企業融資面臨的實際問題。

由於多數政府性融資擔保機構過去主要從事商業性擔保業務，目前仍然一直存在「聚焦不準、效率不高、倍數不大、代償不低、合作不暢」的問題。比如偏離擔保主業，支小支農業務佔比長期僅為1/3。

2019年2月，國辦印發文件，要求政府性擔保迴歸擔保主業，不得向非融資擔保機構進行股權投資，逐步壓縮大中型企業擔保業務規模，確保支小支農擔保業務佔比達到80%以上。

一個可見的舉措是擔保費率會下降。2019年12月12日，國務院召開常務會議，部署推動進一步降低小微企業綜合融資成本。其中一個舉措為將政府性融資擔保和再擔保機構平均擔保費率逐步降至1%以下。

而在2019年4月國常會提出的要求是，各地要儘早實現單戶擔保金額500萬元人民幣以下小微企業擔保費率不超過1%、500萬元以上不超過1.5%的目標要求。