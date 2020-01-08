伊拉克美軍基地遭襲　原油黃金暴漲　現貨金上破1610美元

1月8日早間，伊朗伊斯蘭革命衛隊已向駐有美軍的伊拉克阿薩德空軍基地發射了「數十枚導彈」。隨着中東局勢危機持續升級，全球市場再次發生劇烈震盪。

截至發稿，國際油價持續走高，WTI原油漲超4%，升破65美元/桶關口。現貨黃金上破1,610美元/盎司，較8日開盤拉升逾30美元。

美國三大股指期貨均跌超1%。亞洲股市方面，日經225指數當地時間1月8日低開，此後跌幅擴大，現跌超2%。韓國KOSPI指數開盤下跌16.23點，跌幅0.75%，報2175.54點。

2020年1月4日，在伊朗德黑蘭的抗議者舉着Qassem Soleimani將軍的海報。（AP）

美元兑日元USD/JPY日內跌0.6%，最低至107.76，為2020年10月10日以來最低。離岸人民幣兑美元短線快速走低，日內跌200點報6.9633。美元兑日元快速下挫，跌0.6%，報107.77。

比特幣兑美元逼近8,200美元關口，日內漲幅近5%。

俄羅斯衛星通訊社援引消息人士來源報道，美國位於伊拉克西部的「阿薩德空軍基地」（Ayn al-Asad Air Base）遭到多枚火箭彈襲擊。

一名駐伊美軍高級消息人士稱，1月8日早些時候，伊拉克多個地點都發射了導彈，稱這是伊朗對美軍的一系列攻擊。

白宮官員確認，多個地點遭到火箭彈襲擊，包括位於伊拉克阿薩德的空軍基地。美國總統特朗普（Donald Trump）已經獲悉襲擊相關消息，並在密切關注局勢發展，同時與他的國家安全團隊成員緊急磋商。