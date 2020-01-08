【美伊局勢】美第82空降師趕赴中東　匆忙執行李話別：要打仗了！

美軍擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），美伊緊張局勢升溫，雙方劍拔弩張之際，美國陸軍第82空降師進行自2010年海地地震以來最大型的「快速部署」行動，從北卡羅來納（North Carolina）軍事基地調派600名士兵至中東；由於準備時間不多，士兵們趕忙收拾好行李、揹上實彈槍，匆匆跟親友話別後就交出手機避免洩露行蹤，然後登上軍機出發。為了以防萬一，軍醫特別要求O血型士兵捐血補充血庫。

「兄弟，我們要打仗了！」一名年輕士兵興奮得豎起兩隻大拇指說道。路透社報道，600名駐守布拉格堡（Fort Bragg）的第82空降師（82nd Airborne Division）士兵周日奉命前赴中東，隨軍還有3500名傘兵。據稱，美軍此行首站是科威特首站，惟最終目的地屬機密，沒有人知道。

第82空降師指揮官陸軍少將明格斯（James Mingu）逐一跟準備出發的男女士兵握手道別，送上祝福。在云云士兵中，不乏首次執行任務的「初哥」，一名27歲士兵接受訪問時坦言，對於接獲命令不感驚訝，「當時我在看新聞，看到那邊的情況，其後就接到中士的短訊叫我『不要去其他地方』，情形就是這樣。」至於年紀較大的士兵，因過去曾目睹同袍在行動中受傷導致傷殘甚至為國捐軀，因而表現得較為嚴肅。

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「士兵對於任務感到興奮」

士兵當天早餐吃過雞蛋、窩夫、燕麥片、香腸和冬甩等後，隨即揹上重75磅的背包登上軍機準備出發，據稱他們的隨身物包括防彈背心、多對襪子和內衣、210發子彈以及M4卡賓槍（M4 carbines）等。為免暴露行蹤，士兵們不能攜帶手機、手提遊戲機或其他電子產品出發。

被視為美國陸軍機動性最強部隊的第82空降師習慣快速軍事部署，惟今次情況不同，陸軍發言人布恩斯中校（Mike Burns）稱：「士兵對於任務感到興奮，但沒有人知道他們將會去多久，這是最困難的部分，而我們是步兵隊，主要任務是進行地面作戰。」

除了第82空降師奉命前往中東，美國空軍52架F-35隱形戰機，周一（6日）在猶他州（Utah）同步進行起飛前滑行「象步」（elephant walk），場面壯觀，不禁惹起外界揣測是否用以震懾伊朗，惟美國軍方強調，是次軍演數月前已安排好。