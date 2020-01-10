周大福上季港澳同店銷售按年跌35%

香港零售業冷風繼續猛吹，政府早前公布，去年11月本港零售銷售跌逾兩成三，珠寶首飾是重災區跌逾四成三。

周大福（1929）今日公布，截至去年12月底止三個月，港澳受到消費意欲疲弱及客流量放緩的負面影響，港澳同店銷售按年跌35%；港澳同店銷量更大跌47%；港澳零售值增長按年跌38%。

港澳地區的珠寶鑲嵌首飾同店銷售於季內下跌53%，公司指，是由於消費者抑制消費所致。

內地同店銷售回復增長

周大福的內地業務則仍有增長，內地同店銷售於季內錄得2%正增長，較前一季錄負7%有所改善。

內地珠寶鑲嵌首飾的同店銷售增長為1%。於過去12個月開業的新零售點帶動了珠寶鑲嵌首飾的零售值於季內錄得14%的增幅。

中國內地珠寶鑲嵌首飾的同店平均售價為6,700港元，前一季度為6,400港元。而港澳珠寶鑲嵌首飾的同店平均售價則為11,200港元，前一季度為11,400港元。

港澳黃金產品平均售價升至10,200港元。﹙資料圖片﹚

金價波動令黃金產品銷量減少，以致兩大市場的黃金產品同店銷售均有所下跌。然而，中國內地黃金產品的平均售價於季內升至5,000元，前一季度為4,200元。而港澳黃金產品的平均售價則飆升至10,200元，前一季度為7,400元。季內國際平均金價較去年同期高21%。