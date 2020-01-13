收購上海新玖記燒味店　利寶閣：繼續於一線城市開店

利寶閣（1869）早前斥2,240萬元人民幣收購上海新玖記母企耀良（上海）食品70%股份，買入上海新玖記設於阿里巴巴（9988）旗下盒馬鮮生超市內，合共32間店中店。利寶閣主席陳振傑表示，利寶閣的根是在香港，但香港只有700萬人口；深圳及廣州有3000多萬人口；上海就有2000多萬人口，會以公司及股東的利益為大前提，哪裡有空間就去哪裡發展。

利寶閣計劃今年年底前，內地門店增至60家以上。陳振傑解釋公司已收購新玖記32間店，並與盒馬鮮生簽訂協議，擬今年內在深圳和廣州的盒馬鮮生超市內開最少10間店，也會在上海盒馬鮮生內開最少10間店，新玖記亦會開最少10間店，故把目標定為60間以上是較保守。

他希望借助盒馬的知名度及滲透率，加快公司在內地的發展步伐，未來會繼續在一線城市開店。

利寶閣指，擬今年內在深圳和廣州的盒馬鮮生超市內開最少10間店。（鄺月婷攝）

盒馬：合作有助豐富超市內廣東菜式

盒馬里項目發展及規劃總監沈巍說，粵菜及燒味深受上海人歡迎，新玖記在盒馬內的表現優秀，線上銷售佔比超過50%，相信雙方這次合作，有助豐富盒馬的廣東菜式，可望大幅提升盒馬客戶的滿意度。

對於是否轉移業務重心至內地，利寶閣首席財務官潘翼鵬重申哪裡有機會，公司就會到哪裡，未來會以輕資產模式來擴張品牌，若有地方發展機會多、以及有租金優惠，也會考慮開設傳統酒樓。

他續指香港有個別業主提供短期減租措施，會隨著市況調整措施，更多細節則不便透露。而公司在農歷新年提供了不同價位的春茗套餐，未發現較多客人挑選最便宜的套餐，訂枱情況與往年相若；另外，年糕亦十分搶手，公司會繼續推陳出新，花心思想出更多特別口味的產品。