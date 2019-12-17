中式酒樓利寶閣：香港業務仍是根基　未有裁員及減薪計劃

中式餐飲集團利寶閣（1869）與阿里巴巴（9988）旗下深圳盒馬網絡科技簽訂合作協議，以「利寶閣」品牌進駐深圳及廣州的盒馬鮮生超市，銷售港式燒味食品（指定店舖會即場烹煮），以及提供湯水、點心、甜品及節日食品等具特色的菜式。利寶閣首席財務官潘翼鵬說，集團希望明年可開設20間盒馬內的店舖，會循序漸進開店，期望新業務可帶來2,000萬至3,000萬元（人民幣．下同）的銷售收益。

不過他明言香港業務仍是集團根基，會繼續拓展；傳統餐飲步伐會穩健發展，相信內地業務會是業務增長亮點。

在盒馬開「店中店」 冀轉型至輕資產模式

根據合作協議，利寶閣需在明年12月15日前，在盒馬鮮生店內設立不少於10間店舖。利寶閣業務發展總監陳瑋詩表示，集團旗下香港酒樓面積最細為超過600平方米；內地酒樓面積則為1,500至3,000平方米；而在盒馬內的店面面積約20至30平方米，故每間店的預期投資額僅為30萬元，令集團有望轉型至輕資產模式。

盒馬鮮生將為利寶閣提供全面的線上線下平台、場地設施及技術支援。陳瑋詩冀透過盒馬實體超市的硬件配套及支援，拓寬年輕客源，加速滲透中國市場，或會考慮把類似的合作模式引入香港。

利寶閣會以「利寶閣」品牌進駐深圳及廣州的盒馬鮮生超市，銷售港式燒味食品。（鄺月婷攝）

本周日（12月22日）為冬至，潘翼鵬指集團酒樓的冬至訂枱情況爆滿，「做冬是大節，市民會想與家人同樂」，而集團設有不同價錢的冬至套餐讓客戶選擇，並沒有刻意減價，基本上跟往年差異不大，食材價格及供應穩定，暫時看到豬肉價格穩定。

本港經濟陷入衰退，當中零售及餐飲業最受影響，潘翼鵬稱普遍餐飲業生意有兩至三成跌幅，集團相當關注社會事件，會繼續專心做好生意，暫未有裁員及減薪計劃，員工的花紅及加薪幅度跟去年相若。目前有跟業主洽談短期減租措施，但不便透露減租幅度。